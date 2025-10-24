Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, που πιστεύεται ότι απεικονίζει τη μούσα και σύντροφό του Ντόρα Μάαρ, πουλήθηκε την Παρασκευή στο Παρίσι έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ (31,49 εκατομμύρια δολάρια).

Το έργο με τίτλο «Μπαστ της γυναίκας με καπέλο με λουλούδια (Ντόρα Μάαρ) 1943» είχε αγοραστεί από γαλλική οικογένεια το 1944 και έμεινε στην ιδιωτική της συλλογή για δεκαετίες, μέχρι που οι κληρονόμοι αποφάσισαν να το βγάλουν στο σφυρί.

Με τις προμήθειες, η τελική τιμή έφτασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου δημοπρασιών Drouot. Ο αγοραστής ήταν παρών στην αίθουσα, αλλά δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.

Ο πίνακας δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό πριν από τη δημοπρασία και μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο σε μία φωτογραφία του 1944, όπως ανέφεραν ειδικοί της τέχνης.

«Είναι χωρίς αμφιβολία το πιο συγκινητικό έργο του Πικάσο που αφορά τη μούσα του, γιατί τότε ήταν έτοιμος να χωρίσει με τη Ντόρα Μάαρ για τη Γαλλίδα ζωγράφο Φρανσουάζ Ζιλό», δήλωσε ο δημοπράτης Κριστόφ Λισιέν.

«Και μέσα από αυτό το πορτρέτο βλέπουμε μια γυναίκα που προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Για έναν δημοπράτη, είναι πραγματική τύχη να έχει μπροστά του ένα κομμάτι ιστορίας της τέχνης».

Η ειδικός Άνιας Σεβέστρ-Μπαρμπ εξήγησε ότι οι κληρονόμοι επέλεξαν να το διαθέσουν προς πώληση επειδή δεν υπήρχε τρόπος να το μοιράσουν φυσικά μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

