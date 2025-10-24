Moby: Ο σπουδαίος μουσικός, υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ζώων, ξανά στη χώρα μας

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου ο Moby επιστρέφει στην Ελλάδα στην Πλατεία Νερού, στη σκηνή του Release Athens! Οι θιασώτες του σπουδαίου Αμερικανού καλλιτέχνη, που ταίριαξε ηλεκτρονικούς ήχους με κιθάρες και άλλα όργανα και στην πραγματικότητα έγινε ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που προέβη σε ένα τέτοιο τόλμημα (στη συνέχεια ακολούθησαν πολλοί περισσότεροι), θα έχουν την τύχη να τον δουν από κοντά, κάποιοι για δεύτερη φορά, καθώς δεν είναι δα και προϊστορία το 2011 όταν πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας.

Ο 60χρονος από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε ως dj ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά γρήγορα μετέβη και σε άλλα μονοπάτια, punk και ambient, μέχρι και καταθλιπτική downtempo και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξασφαλίσει μεγάλο fanbase και ιδιαίτερα πιστό κοινό. Όσοι πραγματικά, όμως, γνωρίζουν την προσωπικότητα του Moby, μπορούν κάλλιστα να καταλάβουν γιατί προσθέτει συχνά μελαγχολικές νότες στις συνθέσεις του. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν μπορεί να ξεπεράσει το ότι μέχρι κάποια ηλικία έτρωγε ζώα, πως αυτό θα τον βαραίνει για πάντα και μέχρι να πεθάνει θα υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. Πώς, όμως, έφτασε να είναι ο πιο γνωστός ίσως μουσικός, υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ζώων;

Βρήκε έναν γάτο που του άλλαξε τη ζωή

Ο Moby είχε πάντοτε μια έμφυτη αγάπη για τα ζώα, η δράση του για τα δικαιώματά τους, όμως, ξεκίνησε γύρω στην ηλικία των 10 ετών. Ο νεαρός Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ περνούσε δίπλα από μία χωματερή, όταν άκουσε έναν θόρυβο να προέρχεται από ένα χαρτόκουτο. Μέσα βρισκόταν ένα σχεδόν αναίσθητο γατί μαζί με τρία νεκρά γατάκια. Ο Moby πήρε το μικρό ζωάκι στα χέρια του και έτρεξε σπίτι. Με τη βοήθεια της μητέρας του και του σκύλου τους, ενός μικροκαμωμένου Ντάκσχουντ που αγάπησε το γατάκι, ο Tucker ανάρρωσε και γρήγορα έγινε ο καλύτερος φίλος του Moby.

Όταν ο Moby ήταν δεκαεννέα ετών και έπαιζε με τον γάτο του τον Tucker, αποφάσισε σε μία συναισθηματική έκρηξη της στιγμής ότι δεν θα προκαλούσε ποτέ πόνο στον Tucker ή σε οποιοδήποτε άλλο ζώο συντροφιάς του, δεν θα έκανε ποτέ κάτι που να βλάψει οποιοδήποτε ζώο. Το 1984, ο Moby έγινε χορτοφάγος.

Μετά από λίγα χρόνια έρευνας για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα εκμεταλλεύονται για την παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών, ο Moby πέρασε στον βιγκανισμό το 1987.

Από τους πρώτους vegan

Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, το να είσαι βίγκαν εκείνη την εποχή δεν ήταν μικρή υπόθεση. Η κοινότητα ήταν εξαιρετικά μικρή. Παρότι ο Moby ζούσε στη Νέα Υόρκη, δεν γνώριζε κανέναν άλλο βίγκαν. Παρέμενε όμως απόλυτα αφοσιωμένος στον σκοπό και πέρασε τα επόμενα χρόνια στις βιβλιοθήκες εκπαιδεύοντας τον εαυτό του σχετικά με τη βιομηχανική κτηνοτροφία. Εκεί έμαθε ότι δεν σκοτώνονταν μόνο ζώα για τροφή. Η ίδια η «τροφή» αυτή σκότωνε και τους ανθρώπους.

Το 1994, η αντίληψη του Moby για το μέγεθος των ζητημάτων των δικαιωμάτων των ζώων κορυφώθηκε όταν απέκτησε το πρώτο του μόντεμ. Με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούσε πλέον να ερευνά ακόμη βαθύτερα την εκμετάλλευση των ζώων.

Κατακλυσμένος από το εύρος των προβλημάτων που συνδέονται με τα ζώα που χρησιμοποιούνται για τροφή και ενθουσιασμένος με τη δυνατότητα να εμπλακεί περισσότερο, ο Moby άρχισε να χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία του ως μουσικός για να μιλήσει δημόσια. Συζητούσε για τη βιομηχανική κτηνοτροφία στις συνεντεύξεις του και πρόσθετε μηνύματα για τα δικαιώματα των ζώων στα εξώφυλλα των CD του.

Το 1996, ο Moby κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Animal Rights», δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τον σκοπό που του ήταν πιο αγαπητός.

Ωστόσο, η φωνή του Moby αγνοούνταν, όπως και οι φωνές των ζώων για τα οποία αγωνιζόταν μέσα στις βιομηχανικές φάρμες.

Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Moby βρέθηκε περιτριγυρισμένος από περισσότερους ακτιβιστές. Εκείνοι έγραφαν βιβλία, δημιουργούσαν ταινίες και αξιοποιούσαν τις πλατφόρμες τους, πλέον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να διαδώσουν το μήνυμα των δικαιωμάτων των ζώων. Η ορατότητα που προσέφεραν τα κοινωνικά δίκτυα προώθησε το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων και τους ακτιβιστές στην πρώτη γραμμή.

Το έργο του για τα δικαιώματα των ζώων

Με την νέα δυναμική που άντλησε από την επαφή του με ανθρώπους που μοιράζονταν τις ίδιες αρχές, ο Moby μετέτρεψε την ακτιβιστική του δράση σε ένα οργανικό, βίγκαν εστιατόριο, το Little Pine. Το εστιατόριο, που άνοιξε το 2015 και βρίσκεται στο Silver Lake της Καλιφόρνιας, δεν εξυπηρετούσε μόνο βίγκαν πελάτες, αλλά και οργανώσεις προστασίας των ζώων. Το 100% των εσόδων του δωριζόταν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Animal Equality, η Mercy for Animals και η Farm Sanctuary.

Το 2016, ο Moby άνοιξε το Ladybird Bar στη Νέα Υόρκη, ένα βίγκαν μπαρ με τάπας και κρασί. Μόλις φέτος, το Ladybird ανακηρύχθηκε ένα από τα «Καλύτερα Vegan Εστιατόρια στη Νέα Υόρκη» από το The Infatuation.

Την ίδια χρονιά, ο Moby συνδύασε την αγάπη του για τη μουσική και τα ζώα. Συνεργάστηκε με την Mercy for Animals για να δημιουργήσει το Circle V, ένα βίγκαν μουσικό και γαστρονομικό φεστιβάλ.

Η φωνή του Moby για τα ζώα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Στήριξε την εκστρατεία #TurnYourNoseUp των Farms Not Factories για την καταδίκη της βιομηχανικής κτηνοτροφίας και εξέφρασε δημόσια στήριξη στον νόμο Prevent Cruelty της Καλιφόρνιας, ξεκινώντας από την εναρκτήρια εκδήλωση της καμπάνιας.

Τα πιο πρόσφατα χρόνια, ο Moby λάνσαρε το lifestyle brand Little Pine, εμπνευσμένο από το εστιατόριό του. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε το έβδομο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο All Visible Objects. Τα έσοδα τόσο από το brand όσο και από το νέο του άλμπουμ δωρίστηκαν σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων προστασίας των ζώων όπως η Animal Equality, η Mercy for Animals και η The Humane League.

Γεμάτος τατουάζ

Τα τελευταία χρόνια ο Moby έχει γεμίσει το σώμα του τατουάζ που αφορούν στον αγώνα του υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

ANIMAL RIGHTS με τεράστια γράμματα στα μπράτσα του (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ)

VEGAN FOR LIFE στο λαιμό του (ΒΙΓΚΑΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ)

protect the innocent defend the vulnerable στην άλλη πλευρά του λαιμού του (προστάτεψε τους αθώους, υπερασπίσου τους ευάλωτους)

thou shalt not kill στον αυχένα του (ού φονεύσεις)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.