Γαλλία: Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία

Ένα «Πορτρέτο της Ελβίρας» του Αμεντέο Μοντιλιάνι πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για έργο του Ιταλού ζωγράφου στη Γαλλία. Την ανακοίνωση έκανε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Το πορτρέτο δημιουργήθηκε το 1918/19 και απεικονίζει μια νεαρή κοπέλα από το Καν-σιρ-Μερ, μοντέλο που ο Μοντιλιάνι ζωγράφισε επανειλημμένα την περίοδο που έζησε στην περιοχή. Η αρχική εκτίμηση για την τιμή του κυμαινόταν μεταξύ 5,5 και 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε άλλη πώληση, ένας ακόμη πίνακας του Μοντιλιάνι, ένα σπάνιο πορτρέτο του Ρεϊμόν Ραντιγκέ – μετέπειτα συγγραφέα του μυθιστορήματος «Ο διάβολος στο κορμί της» – πωλήθηκε για 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1915, όταν ο Ραντιγκέ ήταν μόλις 12 ετών. Ο Μοντιλιάνι γνώρισε τον νεαρό τότε Ραντιγκέ σε καλλιτεχνικούς κύκλους του Μονπαρνάς.

Νωρίτερα, ο πρώτος από τους διάσημους πίνακες της σειράς «Μαύρη Μαγεία» του Βέλγου Ρενέ Μαγκρίτ πουλήθηκε επίσης σε δημοπρασία του ίδιου οίκου για 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1934, ενώ οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες το είχαν αποκτήσει απευθείας από τον Μαγκρίτ το επόμενο έτος.

Το προηγούμενο ρεκόρ για πίνακα της σειράς «Μαύρη Μαγεία» ανερχόταν στα 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

