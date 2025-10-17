Ένας μικροσκοπικός αλλά πολύτιμος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο χάθηκε μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τη Μαδρίτη σε μουσείο της Γρανάδα, στις 2 Οκτωβρίου.

Η είδηση έγινε γνωστή μετά από αρκετές ημέρες, καθώς η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του.

🎨 Mystery as tiny Picasso painting vanishes before showhttps://t.co/EI4ebYaQyL October 16, 2025

Ο πίνακας ονομάζεται «Νεκρή Φύση με Κιθάρα» (Naturaleza muerta con guitarra), ζωγραφίστηκε το 1919 και έχει διαστάσεις μόλις 12,7 x 9,8 εκατοστά.

Ωστόσο, παρά το μικρό του μέγεθος, η αξία του αγγίζει τις 600.000 ευρώ.

Το έργο με γκουάς και μολύβι ανήκει σε ιδιώτη και επρόκειτο να παρουσιαστεί σε μια νέα έκθεση στο ίδρυμα CajaGranada, η οποία άνοιξε την περασμένη εβδομάδα.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι όταν το βαν που μετέφερε τους πίνακες έφτασε από τη Μαδρίτη τις 3 Οκτωβρίου. Στις 10 π.μ. εκείνης της ημέρας το περιεχόμενό του ξεφορτώθηκε και ελέγχθηκε. Η παράδοση υπογράφηκε και το βαν και το πλήρωμά του συνέχισαν το δρόμο τους.

Την επόμενη Δευτέρα, τα έργα, τα οποία βρίσκονταν υπό βιντεοεπιτήρηση όλο το Σαββατοκύριακο, ξεπακεταρίστηκαν.

«Μόλις ολοκληρώθηκε η ανασυσκευασία από το προσωπικό του ιδρύματος CajaGranada, τα έργα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά μέρη της αίθουσας έκθεσης», ανέφερε το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του.

«Τότε ο επιμελητής της έκθεσης και ο επικεφαλής των εκθέσεων του ιδρύματος παρατήρησαν ότι έλειπε ένα έργο: μια μικρή γκουάς του Πάμπλο Πικάσο, με τίτλο "Νεκρή Φύση με Κιθάρα"».

Spanish police investigate as Picasso painting vanishes on way to exhibitionhttps://t.co/4X6qBK0nFm — Art Recovery International (@artrecovery) October 16, 2025

Προς το παρόν οι έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού Πικάσο παραμένουν άκαρπες.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν μπορεί να σταμάτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στη Γρανάδα και ότι τα δύο άτομα που επέβαιναν, μπορεί να φρουρούσαν εκ περιτροπής το πολύτιμο φορτίο του.



Πηγή: skai.gr

