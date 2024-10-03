Τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε μια καταστροφή στα Στενά του Βοσπόρου εξαιτίας της σύγκρουσης δύο εμπορικών πλοίων.

Two cargo ships collide near Uskudar in Bosphorus, Istanbul, vessels tow to Ahirkapi pier for inspection after damage pic.twitter.com/kJcx3c7sHc October 3, 2024

Το ατύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκαν το πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου AYED 1, μήκους 80 μέτρων, που έπλεε από το Μπατούμι προς τη Σαουδική Αραβία και το BUNUN ACE, επίσης πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, μήκους 180 μέτρων, που έπλεε από την Ισπανία προς το Μπατούμι. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην νότια είσοδο του Βοσπόρου, μπροστά από τη Χρυσούπολη (Σκούταρι).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση προκλήθηκε όταν μπλόκαρε το πηδάλιο του ενός από τα δύο πλοία, το οποίο άρχισε να παρασύρεται προς την ακτή, με κίνδυνο να πέσει πάνω σε σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν ρυμουλκά πλοία που προσπάθησαν να συγκρατήσουν το πλοίο που παρασυρόταν από το ρεύμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, τα δύο πλοία θα ρυμουλκηθούν στο αγκυροβόλιο πλοίων της Κωνσταντινούπολης.

🚨A ship's rudder got stuck off the coast of Üsküdar in the Bosphorus and started to move towards the shore. Fortunately, another ship hit it and prevented a major accident at the last moment.#Turkey pic.twitter.com/dXPYfLvmMa — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) October 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.