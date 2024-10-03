Λογαριασμός
Τουρκία: Σύγκρουση πλοίων στον Βόσπορο - Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία - Δείτε βίντεο

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν μπλόκαρε το πηδάλιο του ενός από τα δύο πλοία, το οποίο άρχισε να παρασύρεται προς την ακτή, με κίνδυνο να πέσει πάνω σε σπίτια

Vosporos

Τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε μια καταστροφή στα Στενά του Βοσπόρου εξαιτίας της σύγκρουσης δύο εμπορικών πλοίων.

Το ατύχημα συνέβη όταν συγκρούστηκαν το πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου AYED 1, μήκους 80 μέτρων, που έπλεε από το Μπατούμι προς τη Σαουδική Αραβία και το BUNUN ACE, επίσης πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, μήκους 180 μέτρων, που έπλεε από την Ισπανία προς το Μπατούμι. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην νότια είσοδο του Βοσπόρου, μπροστά από τη Χρυσούπολη (Σκούταρι).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση προκλήθηκε όταν μπλόκαρε το πηδάλιο του ενός από τα δύο πλοία, το οποίο άρχισε να παρασύρεται προς την ακτή, με κίνδυνο να πέσει πάνω σε σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν ρυμουλκά πλοία που προσπάθησαν να συγκρατήσουν το πλοίο που παρασυρόταν από το ρεύμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, τα δύο πλοία θα ρυμουλκηθούν στο αγκυροβόλιο πλοίων της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Βόσπορος σύγκρουση πλοίων
