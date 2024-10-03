Ιταλία: Επιστρέφει η «διαγωγή» στα σχολεία

Η μεταρρύθμιση του Ιταλού υπουργού Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η οποία εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Ρώμης, προβλέπει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και της ασεβούς συμπεριφοράς στα σχολεία της χώρας.

Κύρια στοιχεία της είναι η επαναφορά και η αυστηροποίηση της αξιολόγησης της «διαγωγής» των μαθητών.

Οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου θα κρίνονται για τη συμπεριφορά τους, με κλίμακα αξιολόγησης από το ένα μέχρι το δέκα. Όποιος πέφτει κάτω από την βάση (6 στα 10) θα μένει στην ίδια τάξη. Αλλά και με βαθμό διαγωγής που δεν ξεπερνά το 6, ο μαθητής, επιστρέφοντας στο σχολείο τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να παρουσιάζει εργασία με θέμα την κοινωνική συμπεριφορά και τους κανόνες που επιτρέπουν μια πολιτισμένη συνύπαρξη των πολιτών. Στην περίπτωση που η εργασία κρίνεται ανεπαρκής, ο μαθητής θα «κόβεται».

Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται σε γονείς και παιδιά που επιτίθενται σε εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε σχολικό προσωπικό και προκαλούν ζημιές στις υποδομές του σχολικού συγκροτήματος.

Οι κυρώσεις αυτές θα ξεκινούν από 500 ευρώ και θα φτάνουν τις 10.000 ευρώ και το ακριβές ποσό θα ορίζεται από δικαστή. Με διαγωγή κάτω από τη βάση, οι μαθητές δε θα μπορούν ούτε να πάρουν μέρος στις τελικές εξετάσεις για το απολυτήριο λυκείου.

«Ο νόμος που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει ένα καθοριστικό βήμα για να δημιουργήσουν ένα σχολικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να αναπτύξει το αίσθημα ευθύνης των παιδιών και να προσδώσει και πάλι κύρος στους διδάσκοντες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας.

Σχολιαστές αναφέρουν ότι τα μέτρα αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν πιθανότατα και σε περιπτώσεις καταλήψεων κατά τις οποίες προκύπτουν ζημιές σε σχολικά συγκροτήματα.

Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε σχόλιο της γερμανικής εφημερίδας Bild, η οποία αναφέρει ότι «η αξιολόγηση της διαγωγής είχε υιοθετηθεί από το καθεστώς του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, έστω και αν το μέτρο παρέμεινε σε ισχύ στα ιταλικά σχολεία μέχρι και τα χρόνια του 1970».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

