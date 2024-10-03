Η Γαλλία εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για την "αδικαιολόγητη, ανησυχητική και αντιπαραγωγική απόφαση που έλαβε το Ισραήλ" να κηρύξει τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ "persona non grata", αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της.

Το Παρίσι "επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του και όλη την εμπιστοσύνη του" στο πρόσωπο του Αντόνιο Γκουτέρες, και υπογραμμίζει ότι "τα Ηνωμένα Έθνη παίζουν θεμελιώδη ρόλο για τη σταθερότητα στην περιοχή" εν μέσω των εντάσεων που απειλούν με ανάφλεξη όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Γκουτέρες είναι "ανεπιθύμητο πρόσωπο" στη χώρα του προσάπτοντας στον επικεφαλής του ΟΗΕ ότι δεν καταδίκασε ονομαστικά το Ιράν για τη μαζική επίθεσή του κατά του Ισραήλ την Τρίτη.

"Οποιοσδήποτε δεν μπορεί να καταδικάσει απερίφραστα την αποτρόπαια επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ δεν αξίζει να πατήσει το πόδι του στο ισραηλινό έδαφος. Έχουμε να κάνουμε με έναν αντι-ισραηλινό γενικό γραμματέα που υποστηρίζει τους τρομοκράτες, τους βιαστές και τους δολοφόνους", δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι αυτή "πράγματι δεν ωφελεί σε καμιά περίπτωση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

