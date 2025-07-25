Το κύριο νοσοκομείο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας έχει κατακλυστεί από ασθενείς και λειτουργεί χωρίς επαρκή ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση μετά τις συγκρούσεις της τοπικής μειονότητας των Δρούζων με Βεδουίνους και κυβερνητικές δυνάμεις πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

"Μέσα στη Σουέιντα, είναι μια δυσάρεστη εικόνα, με τις εγκαταστάσεις υγείας υπό τεράστια πίεση", δήλωσε στους δημοσιογράφους, μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Δαμασκό, η Κριστίνα Μπέθκε, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

"Το ηλεκτρικό και το νερό έχουν κοπεί, και τα απαραίτητα ιατρικά εφόδια τελειώνουν".

Μέλη του ιατρικού προσωπικού δεν μπορούν να φθάσουν με ασφάλεια στον χώρο εργασίας τους και το κύριο νεκροτομείο του νοσοκομείου ήταν γεμάτο κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια απότομη αύξηση των περιστατικών.

Τουλάχιστον 903 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αιματοχυσία μεταξύ κοινοτήτων, σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αφότου οι συγκρούσεις ανάμεσα σε πολιτοφυλακές Δρούζων και φυλές Βεδουίνων μετατράπηκαν σε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους Δρούζους και τις κυβερνητικές δυνάμεις που στάλθηκαν εκεί για να καταστείλουν τις ταραχές.

Ο επικεφαλής του Δικτύου, Φαντέλ Αμπντουλγάνι, έχει πει πως ο απολογισμός δεν είναι οριστικός και ότι η οργάνωσή του τεκμηρίωσε εκτελέσεις στο ύπαιθρο από Σύρους στρατιώτες, μαχητές φυλών Βεδουίνων και παρατάξεις Δρούζων.

Αν και ο ΠΟΥ κατάφερε να διανείμει βοήθεια με δύο αυτοκινητοπομπές που έφθασαν εκεί την περασμένη εβδομάδα, η πρόσβαση παραμένει δύσκολη καθώς οι εντάσεις παραμένουν ανάμεσα σε ομάδες που ελέγχουν διάφορα τμήματα του κυβερνείου της Σουέιντα, ανέφερε.

Τουλάχιστον 145.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις συγκρούσεις αυτές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, με πολλούς να βρίσκουν καταφύγιο σε προσωρινά κέντρα υποδοχής στην Ντεράα και στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

