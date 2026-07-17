«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» - Βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Fars προτρέπει σε δολοφονία του Αμερικανού προέδρου

Νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί βίντεο που δημοσιοποίησε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο φέρει τον αγγλικό τίτλο «Where to kill Trump?» (Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;).

Το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Fars στο Telegram, ενώ αντίγραφό του είχε δημοσιευθεί και στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), προτού διαγραφεί λίγες ώρες αργότερα.



Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Fars θεωρείται μέσο ενημέρωσης που διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και χρησιμοποιείται συχνά για τη μετάδοση μηνυμάτων που απηχούν τις θέσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο βίντεο εμφανίζεται, σύμφωνα με την περιγραφή του, η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Σε συγκεκριμένο σημείο επισημαίνεται μία γέφυρα ως πιθανό «ευάλωτο σημείο» για επίθεση.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαδρομή που παρουσιάζεται δεν συμπίπτει με τους δημόσια διαθέσιους χάρτες της περιοχής, ενώ είναι γνωστό πως τα πρωτόκολλα μετακίνησης του Ντόναλντ Τραμπ έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, μετά από περιστατικό με ύποπτο αντικείμενο κοντά σε αεροδρόμιο της Φλόριντα τον Ιανουάριο του 2026, οι διαδρομές της προεδρικής αυτοκινητοπομπής φέρονται να αναθεωρήθηκαν εκ νέου, γεγονός που καθιστά αμφίβολο κατά πόσο το βίντεο απεικονίζει πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα.

Δημοσιεύθηκε εν μέσω νέων απειλών κατά του Τραμπ

Η δημοσίευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει οξυνθεί σημαντικά.



Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα κάνει λόγο για «εκδίκηση» εναντίον όσων θεωρούν υπεύθυνους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη ανάρτηση του Fars, αλλά και άλλες προπαγανδιστικές ενέργειες, όπως γιγαντοαφίσα που αναρτήθηκε στην Τεχεράνη και απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε φέρετρο, συνοδευόμενη από το σύνθημα «We Kill Trump».

«Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν»

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων της Τεχεράνης.

«Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν στενά τις απειλές που προέρχονται από το ιρανικό καθεστώς.



Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής επισήμως το συγκεκριμένο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

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