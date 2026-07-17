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Γαλλία: 2 νεκροί ύστερα από σφοδρές καταιγίδες, 53.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Δείτε βίντεο

Μια γυναίκα σκοτώθηκε από την πτώση δέντρου πάνω της χθες - Βρέθηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας σε εργαστήριο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά αφού χτυπήθηκε από κεραυνό,

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Γαλλία
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία λόγω σφοδρών καταιγίδων που ακολούθησαν παρατεταμένο καύσωνα.
  • Μια γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο Σεντ-Βικτουρνιέν και ένας άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό στο Ντολομιέ.
  • Περίπου 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στις περιοχές Ωβέρνη-Ροδανός-Άλπεις και Νέα Ακουιτανία, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης δικτύου Enedis.

Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας τη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο καύσωνα, ενώ 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης Enedis.

 Στο Σεντ-Βικτουρνιέν, στο κεντρικό διοικητικό διαμέρισμα Ωτ-Βιέν, μια γυναίκα σκοτώθηκε από την πτώση δέντρου πάνω της χθες, Πέμπτη, το βράδυ και στο Ντολομιέ, στα ανατολικά, βρέθηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας αργά χθες το βράδυ σε εργαστήριο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά αφού χτυπήθηκε από κεραυνό, μετέδωσε σήμερα το AFP.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης Enedis ανακοίνωσε σήμερα ότι 53.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις διακοπές ηλεκτροδότησης να επηρεάζουν κυρίως την περιοχή Ωβέρνη-Ροδανός-Άλπεις στη νοτιοανατολική Γαλλία και τη Νέα Ακουιτανία στη νοτιοδυτική.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ήρε σήμερα την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε όλα τα διοικητικά διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που επηρεάστηκαν προηγουμένως, έχοντας νωρίτερα προειδοποιήσει για χαλάζι και ριπές ανέμου από το Μασίφ Σεντράλ ως τις Άλπεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γαλλία καταιγίδες διακοπές ρεύματος
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