Ισπανία: Εκτός ελέγχου η μεγάλη πυρκαγιά στην Αραγονία – Πάνω από 120.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 16/7, στην περιοχή της Ορές, κοντά στη Σαραγόσα, στη βορειοανατολική Ισπανία, εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, έχοντας ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 120.000 στρέμματα γης.

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Οι περιφερειακές αρχές της Αραγονίας προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς οι μεταβολές στην κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας, Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη τη νύχτα που προηγήθηκε, επισημαίνοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά απαιτητικό μέτωπο.

«Η νύχτα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη. Με τα έως τώρα στοιχεία, εκτιμούμε ότι η καμένη έκταση υπερβαίνει πλέον τα 120.000 στρέμματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πέντε χωριά εκκενώθηκαν

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της επαρχίας της Σαραγόσα, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε οδήγησε τις αρχές στην προληπτική εκκένωση πέντε οικισμών, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, παρά τις ολονύχτιες επιχειρήσεις, η πυρκαγιά παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργή και παρουσίαζε συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Τεράστια κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύονται από περίπου 300 στρατιωτικούς της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME), καθώς και περίπου 30 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης.

Οι αρχές δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να αλλάξουν γρήγορα την πορεία της φωτιάς.

«Ο κίνδυνος εξάπλωσης εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οικισμοί θα παραμείνουν ασφαλείς», υπογράμμισε ο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο.

Η Ισπανία μετρά ήδη μια φονική αντιπυρική περίοδο

Η νέα αυτή πυρκαγιά εκδηλώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία, όπου στις 9 Ιουλίου ξέσπασε μία από τις πλέον καταστροφικές φωτιές των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά άφησε πίσω της 13 νεκρούς, ενώ αποτέφρωσε περίπου 70.000 στρέμματα, αποτελώντας μία από τις πιο φονικές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ισπανία.

Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει την κατάσταση

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί πρόσφατα για την Ισπανία, με περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες.

Από την αρχή του 2026, οι καμένες εκτάσεις στη χώρα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 724.880 στρέμματα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές της Ανδαλουσίας, είχε επισημάνει ότι το ένα τρίτο των συνολικών καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη κατά το προηγούμενο έτος βρισκόταν στην Ισπανία, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

«Οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται και όλα δείχνουν ότι μας περιμένει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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