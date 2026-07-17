Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συμφώνησε να αποσύρει μέρος της αγωγής του για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του BBC.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο Τραμπ απέσυρε τις αξιώσεις του κατά των BBC Studios Distribution και BBC Studios Production, που αποτελούν τον εμπορικό βραχίονα και τον βραχίονα παραγωγής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ωστόσο, συνεχίζει τη δικαστική του διαμάχη εναντίον του BBC γενικότερα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία.

«Όλες οι αξιώσεις στην παρούσα αγωγή που στρέφονταν κατά των εναγομένων εταιρειών Studios αποσύρονται διά της παρούσης οριστικά, με κάθε συμβαλλόμενο μέρος να επιβαρύνεται με τα δικά του έξοδα και αμοιβές δικηγόρων», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα σύμφωνα με την Telegraph. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει τη δίωξη των νομικών του ενεργειών κατά του εναγόμενου οργανισμού British Broadcasting Corporation».

Η αγωγή για τη διαστρέβλωση της ομιλίας του

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή σε δικαστήριο της Φλόριντα τον Δεκέμβριο, επικαλούμενος συκοφαντική δυσφήμιση και παραβιάσεις εμπορικών πρακτικών, αφότου η εκπομπή «Panorama» του BBC συνέπτυξε την ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου, κάνοντάς την να φαίνεται ότι είπε: «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο... και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και πολεμάμε. Πολεμάμε σαν την κόλαση». Ο ίδιος διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επιπτώσεις από αυτό το μοντάζ οδήγησαν σε παραίτηση τόσο τον γενικό διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβις, όσο και την επικεφαλής του ειδησεογραφικού τομέα, Ντέμπορα Τέρνες. Αν και το BBC ζήτησε συγγνώμη για το μοντάζ και αναγνώρισε ότι δημιούργησε «τη λανθασμένη εντύπωση» ότι ο Τραμπ είχε «απευθύνει άμεσο κάλεσμα για βίαιη δράση», ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας απέρριψε τα αιτήματα αποζημίωσης του προέδρου και εμμένει στη θέση του ότι δεν υφίσταται βάση για αξίωση περί συκοφαντικής δυσφήμισης.

Κυβερνητική παρέμβαση

Την Πέμπτη, οι Financial Times ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να προσχωρήσει στην υπόθεσή του κατά του BBC. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή των FT, η κυβέρνηση ενημέρωσε το δικαστήριο της Φλόριντα «ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη δικαστική διαμάχη».

Σε απάντηση, το BBC ανέφερε σε δικό του έγγραφο ότι «η σύγκρουση συμφερόντων είναι σαφής και έντονη» σε περίπτωση που η κυβέρνηση συμμετάσχει.

Το BBC δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Variety για σχολιασμό.

Η υπόθεση Τραμπ εναντίον BBC είναι προγραμματισμένο να οδηγηθεί σε δίκη τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: skai.gr

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