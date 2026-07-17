Πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι υποψήφιος για τον Ολυμπιακό

Κώστας Νικολακόπουλος

•Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, σοβαρός υποψήφιος για τη θέση του βασικού γκολκίπερ στον Ολυμπιακό είναι ο Στέφαν Ορτέγα, σε περίπτωση που τελικά παραχωρηθεί ο Τζολάκης στη Χαλ Σίτι με ένα ποσό κοντά στα 20 εκ. Ευρώ.



•Μιλάμε για τον 33χρονο (6.11.1992) Γερμανό γκολκίπερ που ήταν στο τέλος της περασμένης σεζόν στη Νότιγχαμ και την αμέσως προηγούμενη τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία κι έκανε 56 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλα και Τσάμπιονς Λιγκ. Στη Φόρεστ πήγε με μεταγραφή τέλη Γενάρη και ήταν βασικός στην πορεία της στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Μίντιλαντ, Πόρτο κι Άστον Βίλα).

•Μάλιστα, σχεδόν με το που πήγε έπαιξε βασικός και σε τρία παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ. Κι ενώ έδειχνε ότι θα μονιμοποιούνταν στην αρχική ενδεκάδα της Νότιγχαμ, είχε ένα τραυματισμό, που τον άφησε τρεις εβδομάδες εκτός δράσης και βρήκε την ευκαιρία και ξανακέρδισε τη θέση του κάτω από τα γκολπόστ ο Βέλγος διεθνής Ματζ Σελς.



• Ο Ορτέγα (1μ85) πριν τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν βασικός επί μία πενταετία στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, αγωνιζόμενος στην Μπουντεσλίγκα από το καλοκαίρι του 2020 έως το καλοκαίρι του 2022, ώσπου πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι. Στην Αρμίνια είχε ξεκινήσει την καριέρα του, στη συνέχεια πήγε στη Μόναχο 1860, γύρισε πίσω στην Αρμίνια και από εκεί μετακινήθηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα.



•Με τη Μάντσεστερ Σίτι πήρε το πρωτάθλημα το 2023 και το 2024, το Τσάμπιονς Λιγκ το 2023, καθώς και το Κύπελλο το 2023, παίζοντας βασικός στη νίκη 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ. Με τη Σίτι έπαιξε και σε δύο χαμένους τελικούς Κυπέλλου, το 2024 στο 1-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και το 2025 στο 0-1 από την Κρίσταλ Πάλας.



• Ο Ορτέγα, που έχει Ισπανό πατέρα, εξ ου και το λατινογενές όνομα του, κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας τον Νοέμβριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025, χωρίς τελικά να πάρει χρόνο συμμετοχής. Τον Μάϊο του 2021 ήταν ο εφεδρικός (ο 4ος δηλαδή) γκολκίπερ της Γερμανίας στην αποστολή των τελικών του Γιούρο. Το τελευταίο διάστημα, όντας ελεύθερος στην αγορά φεύγοντας από τη Νότιγχαμ (καθώς ήθελε ξεκάθαρα να παίζει βασικός), το όνομα του έχει ακουστεί για την Βέρντερ Βρέμης, όπως και για άλλες γερμανικές ομάδες.

• Στη λίστα του Ολυμπιακού είναι, ως γνωστόν, τόσο ο Πορτογάλος πρώην παίκτης του Ζοζέ Σα, όσο και ο Παραγουανός Χιλ , που έκανε καλό τουρνουά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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