Μπορεί η Ατλέτικο να ζει μονίμως στη σκιά της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στην Ισπανία, ωστόσο στο Μουντιάλ είναι εκείνη... αφεντικό. Οι «ροχιμπλάνκος» είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα αυτό συμβαίνει για τρίτη σερί διοργάνωση.

Οι Μάρκος Γιορέντε, Άλεξ Μπαένα, Μαρκ Πουμπίλ, Αλεχάνδρο Γκριμάλντο (που αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν), Χουάν Μούσο, Ναουέλ Μολίνα, Χουλιάν Άλβαρες, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Τιάγκο Αλμάδα και Νίκο Γκονζάλες (ο οποίος πέρασε ολόκληρη τη σεζόν 2025/26 ως δανεικός από τη Γιουβέντους), θα εκπροσωπήσουν τον σύλλογό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής την Κυριακή.

Παράλληλα η Ατλέτικο γίνεται επίσης ο σύλλογος με τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών που θα εκπροσωπηθούν σε τελικό Μουντιάλ από την Ιταλία το 1934. Επίσης ο ισπανικός σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες σε τελικό Μουντιάλ στην ιστορία.

Σε καθέναν από τους δύο προηγούμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμμετείχαν τέσσερις παίκτες της Ατλέτικο. Στη Ρωσία το 2018, οι Αντουάν Γκριεζμάν, Λούκας Ερνάντες, Τόμας Λεμάρ και Σίμε Βρσάλικο εκπροσώπησαν τη Γαλλία και την Κροατία στον τελικό. Ο Γκριεζμάν επέστρεψε για το Κατάρ 2022, μαζί με τους Άνχελ Κορέα, Ναουέλ Μολίνα και Ροντρίγκο Ντε Πολ, οι οποίοι στη συνέχεια σήκωσαν το τρόπαιο με την Αργεντινή.

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