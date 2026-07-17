Agrino: Αύξηση πωλήσεων το 2025 και νέες επενδύσεις

Στα 52 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Agrino, έναντι 48,6 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7%. Παράλληλα, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,64 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 5,81 εκατ. ευρώ του 2024 με αύξηση 31%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,56 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθοριστική συμβολή στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών είχε το ευνοϊκότερο μείγμα πωλήσεων, με μεγαλύτερη συμμετοχή των προϊόντων healthy snacking και των εξαγωγών, η υψηλότερη παραγωγικότητα που προέκυψε από τις επενδύσεις των προηγούμενων ετών, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, καθώς και οι οικονομίες κλίμακας που δημιούργησε η αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Η ανοδική πορεία αποτυπώθηκε και στα μερίδια αγοράς της εταιρείας. Στην κατηγορία του ρυζιού, όπου η Agrino διατηρεί την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το μερίδιό της ενισχύθηκε κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, με τη δυναμική αυτή να διατηρείται και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ακόμη πιο δυναμική ήταν η επίδοση στην αγορά των οσπρίων, όπου το μερίδιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 11%, από περίπου 8,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα επώνυμα προϊόντα της, τάση που διατηρείται και μέσα στο 2026.

Ανάλογη ήταν η δυναμική και στην κατηγορία των ρυζογκοφρετών, όπου η Agrino εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση, με συνολικό μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 60%. Την ίδια στιγμή, η σειρά chips από ρύζι και όσπρια διατήρησε την ανοδική της τροχιά, σημειώνοντας σημαντική άνοδο των πωλήσεων κατά το δεύτερο έτος παρουσίας της στην αγορά και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των healthy snacks.

Σημαντικό μοχλό ανάπτυξης αποτέλεσαν και οι εξαγωγές, οι οποίες παρουσίασαν ανάπτυξη άνω του 12% σε σχέση με το 2024. Η Agrino συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της, ενισχύοντας το δίκτυο συνεργασιών της και προωθώντας τα επώνυμα προϊόντα ρυζιού, οσπρίων και healthy snacking σε νέες αγορές.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης ορόσημο για την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την ίδρυσή της και παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο πενταετές επενδυτικό σχέδιο. Οι βασικοί άξονές του περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και την αναβάθμιση των υποδομών. Κομβικό έργο αποτελεί η εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου συστήματος ERP, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την οργάνωση και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της εταιρείας.

Παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με υψηλό κόστος ενέργειας, μεταφορών και υλικών συσκευασίας, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του 2026. Η περαιτέρω διεύρυνση των μεριδίων αγοράς στο ρύζι και στα όσπρια, η ενίσχυση των εξαγωγών, η ανάπτυξη της κατηγορίας healthy snacks, η διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων και η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος δημιουργούν, σύμφωνα με την εταιρεία, τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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