Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας από το γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Συνελήφθη 47χρονος Έλληνας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει 5,199 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε πέντε αεροστεγείς συσκευασίες.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του 47χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 16,030 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 4,899 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μία συσκευή θερμοκόλλησης.

Περισσότερα από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, κατάσχεσαν τα στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ενώ συνέλαβαν έναν 47χρονο Έλληνα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση. Ο 47χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5,199 κιλών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Μπρατ», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 16,030 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 4,899 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μία συσκευή θερμοκόλλησης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκαν επιπλέον ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μια συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγούς συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών.

Πηγή: skai.gr

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