Τέξας: Συνεχίζονται οι καταρρακτώδεις βροχές – Δύο νεκροί και νέος κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών

Αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι κάτοικοι στο νοτιοδυτικό Τέξας, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και αιφνίδιες πλημμύρες σάρωσαν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλές κοινότητες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις που έχουν δεχθεί τμήματα της περιοχής Hill Country στο Τέξας, μέσα σε μόλις τρις ημέρες, αντιστοιχούν σε έναν ολόκληρο χρόνο βροχής.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι επιπλέον βροχοπτώσεις μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service), οι περιοχές Hill Country, Rio Grande Plains και το νότιο τμήμα του Edwards Plateau παραμένουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και τοπικά καταστροφικές υπερχειλίσεις ρεμάτων, χειμάρρων και άλλων χαμηλών περιοχών.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχόπτωση 5 έως 10 εκατοστών ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν μέχρι και 20 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι νέες βροχοπτώσεις μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση.

Το βράδυ της Πέμπτης, επτά ποτάμια και υδάτινα ρεύματα βρίσκονταν σε κατάσταση μεγάλης πλημμύρας ή αντιμετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης. Πρόκειται για τον ποταμό Pedernales στο Johnson City, τον Guadalupe κοντά στο Spring Branch, τον Cibolo Creek στο Sutherland Springs και κοντά στο Falls City, τον Frio River κάτω από το Dry Frio κοντά στο Uvalde, καθώς και τον Nueces River στη Laguna και κάτω από το Uvalde. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η στάθμη των υδάτων αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σήμερα Παρασκευή.

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Νέα προειδοποίηση για το Kerr

Εν τω μεταξύ, την ώρα που το τελευταίο κύμα καταιγίδων διασχίζει την ήδη κορεσμένη από τις βροχές περιοχή του Hill Country, εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για αιφνίδιες πλημμύρες σε τμήμα της κομητείας Kerr, γεγονός που δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει.

Παρόλο που ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων εντοπίζεται λίγο έξω από τις περιοχές της κομητείας Kerr, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι ακόμα και μια μικρή επιπλέον ποσότητα βροχής αρκεί για να προκαλέσει νέες ξαφνικές πλημμύρες.

Στην περιοχή έχουν ήδη καταγραφεί από 12,7 έως 25,4 εκατοστά νερού τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι καταιγίδες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενδέχεται να προσθέσουν ακόμη 2,5 με 7,6 εκατοστά στη συνολική στάθμη, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.



Flash Flood Warning including Edwards County, TX, Kerr County, TX until 7:00 AM CDT pic.twitter.com/Dtkk5YE7ob — @NWSFlashFlood (@NWSFlashFlood) July 17, 2

Ξυπνούν μνήμες τραγωδίας

Οι νέες πλημμύρες που έπληξαν την Πέμπτη την περιοχή Hill Country στο Τέξας ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες στους κατοίκους, οι οποίοι μόλις πριν από έναν χρόνο είχαν βιώσει μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της περιοχής. Οι πλημμύρες του Ιουλίου του 2025 είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 119 ανθρώπους μόνο στην κομητεία Kerr.

Σε πολλές περιοχές της κομητείας, αλλά και σε γειτονικές κοινότητες, οι εικόνες ήταν σχεδόν ίδιες με εκείνες της περσινής τραγωδίας. Φράχτες γεμάτοι συντρίμμια και προσωπικά αντικείμενα, οχήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά και σπίτια με εμφανή τα σημάδια από τη στάθμη της πλημμύρας συνέθεταν ένα σκηνικό καταστροφής.

Παράλληλα, επαναλήφθηκε και το κύμα αλληλεγγύης που είχε εκδηλωθεί το 2025, με κατοίκους να βοηθούν τους γείτονές τους στις εργασίες καθαρισμού, ενώ τα καταφύγια υποδέχονταν όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προσφέροντάς τους φαγητό, ρουχισμό και προσωρινή στέγη.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των πρώτων πρωινών ωρών της Πέμπτης προκάλεσαν μεγάλη άνοδο της στάθμης των ποταμών. Ο ποταμός Guadalupe στην περιοχή Comfort έφτασε περίπου τα 11,3 μέτρα, ενώ ο ποταμός Pedernales στο Fredericksburg άγγιξε τα 10,4 μέτρα, σύμφωνα με τα υδρομετρικά δεδομένα. Για σύγκριση, κατά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2025 ο Guadalupe στην περιοχή Hunt είχε σημειώσει ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας τα 11,4 μέτρα στις 4 Ιουλίου.

Οι κάτοικοι που ζουν εδώ και δεκαετίες κοντά στους ποταμούς έχουν συνηθίσει τις εποχικές πλημμύρες. Ωστόσο, η αιφνίδια υπερχείλιση του 2025 είχε αιφνιδιάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους κατοίκους. Έκτοτε, πολλοί παρηγορούνταν με τη σκέψη ότι επρόκειτο για ένα φαινόμενο που συμβαίνει μία φορά στον αιώνα. Οι νέες πλημμύρες, όμως, κατέρριψαν αυτή την πεποίθηση.

«Όταν συνέβη πέρυσι, λέγαμε "Θεέ μου, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, ίσως να μην το ξαναζήσουμε στη διάρκεια της ζωής μας". Και όμως, βρισκόμαστε εδώ, μόλις έναν χρόνο και λίγες ημέρες αργότερα», δήλωσε η Σέρι Στένταμ, κάτοικος του Center Point, η οποία ζει σε μικρή απόσταση από τον ποταμό. Αν και η ένταση της πλημμύρας και οι ανθρώπινες απώλειες είναι μικρότερες σε σχέση με πέρυσι, η εικόνα των υδάτων που ανέβαιναν και οι εκκλήσεις για βοήθεια από εγκλωβισμένους κατοίκους ξύπνησαν στους διασώστες τις τραυματικές εμπειρίες της περσινής καταστροφής.

«Όταν η βροχή πέφτει τόσο δυνατά και ακούς τον εκκωφαντικό της ήχο, βλέπεις την έκφραση στα πρόσωπα των ανθρώπων. Βλέπεις ότι πιστεύουν πως ήρθε το τέλος», δήλωσε ο εθελοντής πυροσβέστης του Center Point, Ρέιζορ Ντομπς, ο οποίος συμμετείχε και στις επιχειρήσεις διάσωσης κατά τις φονικές πλημμύρες του 2025.





Πηγή: skai.gr

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