

Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός για την ερμηνεία του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν στη σειρά «Grey's Anatomy», πέθανε σε ηλικία 53 ετών, ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του. Η είδηση ​​έρχεται δέκα μήνες αφότου ο δημοφιλής ηθοποιός ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με ALS (Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

«Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, οι οποίες ήταν το κέντρο του κόσμου του», αναφέρει η δήλωση. «Καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο Έρικ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης που έλαβε».

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο το 1972, ο Ντέιν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αλλά άρχισε να τραβάει την προσοχή του κοινού αφού έπαιξε τον ρόλο του Τζέισον Ντιν στο «Charmed» για δύο σεζόν.

Το 2005, η καριέρα του άλλαξε για πάντα όταν εμφανίστηκε ως guest star στη 2η σεζόν του «Grey's Anatomy». Έγινε βασικός πρωταγωνιστής στην 3η σεζόν και ο χαρακτήρας του, με το παρατσούκλι «McSteamy», παρέμεινε βασικό μέλος της σειράς για έξι σεζόν.

Αποχώρησε από το ιατρικό δράμα στην αρχή της 9ης σεζόν, αλλά αργότερα επέστρεψε για μια ονειρική σκηνή σε ένα επεισόδιο του 2021.

Ο Ντέιν συνέχισε την καριέρα του μετά το «Grey's Anatomy», πρωταγωνιστώντας στο δράμα του TNT «The Last Ship» για πέντε σεζόν και εμφανιζόμενος σε ταινίες όπως το «Burlesque» και το «Bad Boys: Ride or Die».

Πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στο «Euphoria» ως ο Καλ Τζέικομπς, ο προβληματικός πατέρας του Νέιτ Τζέικομπς, με μεγάλη επιτυχία.

Ο Έρικ Ντέιν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

Η είδηση ​​του θανάτου του μεταδόθηκε αρχικά από το περιοδικό People.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.