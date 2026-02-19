Ο αμφιλεγόμενος Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας και αδελφός του βασιλιά Καρόλου, συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν, η οποία συγκλονίζει τον πλανήτη.

Παρά τον σάλο και τους τριγμούς που προκάλεσε η σύνδεση του ονόματός του με τον Έπσταϊν και τα σεξουαλικά σκάνδαλα, όπως αυτά καταγγέλθηκαν τουλάχιστον από τη Βιρτζίνια Γκιούφε, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη τελικά σήμερα – ανήμερα των γενεθλίων του – ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», με τη σύλληψή του να συνιστά πρωτοφανή αλλά και σοκαριστική εξέλιξη για τον θεσμό της Βασιλείας.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Αντριου, κατηγορείται ότι από το 2001 έως το 2011, όταν και υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, φίλο του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Η σύλληψη σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας μακράς πορείας παρακμής για τον «έκπτωτο πρίγκιπα», ο οποίος έχασε τον ρόλο του ως βασιλικός απεσταλμένος το 2011, απομακρύνθηκε από τα επίσημα καθήκοντα μετά τη συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019 και αποσύρθηκε πλήρως από τη δημόσια ζωή έπειτα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του με την Γκιουφέ, το 2022.

«Νίπτει τας χείρας» ο Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισημαίνει επίσης ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επι του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το χρονικό της σύλληψης

Η σύλληψη του 'Αντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε στις 8 το πρωί, τοπική ώρα.

Περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Ο 'Αντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του 'Αντριου με τον Έπστιν.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις. Διευκρινίζει πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος, καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο ενώ ζητάει από τα μέσα ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι « η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς, όπως τονίζει, θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» .

Η «πτώση» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Το 2008 ο Έπστιν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα 'Αντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον 'Αντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν).

Το 2019 ο Έπστιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα 'Αντριου. Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον 'Αντριου.

Ένα μήνα αργότερα 'Αντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια. Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

«Του αξίζει»

Η σύλληψη του Άντριου ικανοποίησε πολλούς Βρετανούς πολίτες, σε μια χρονική στιγμή που αντικατοπτρίζει περισσότερο από ποτέ την αγανάκτηση της κοινής γνώμης απέναντι στην ατιμωρησία της εξουσίας και του πλούτου, καθώς αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι τα μέλη της βρετανικής μοναρχίας δεν μπορούν να είναι στο απυρόβλητο.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά.

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

