Λαβρόφ: Δεν πιστεύω ότι θα δοθούν πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία

Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Tomahawk στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα Τρίτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ουκρανικό αίτημα για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της.

Χθες Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.

Μολδαβία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου στη Μολδαβία νοθευμένες. «Είμαι απλώς έκπληκτος με το πώς οι ψήφοι των ψηφοφόρων μπόρεσαν να χειραγωγηθούν τόσο κατάφωρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για πολυάριθμα εμπόδια που δημιούργησαν οι μολδαβικές αρχές για να ψηφίσουν οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του αντίπαλου φιλορωσικού στις κρίσιμες αυτές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έγιναν χθες γνωστά, σημαντική ενίσχυση για εκείνους που επιθυμούν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνσή της από τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

