Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Τρίτη ότι η κατάσταση στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει γίνει κρίσιμη, με τον ρωσικό βομβαρδισμό να εμποδίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.

Μιλώντας σε νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος.

"Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τόσο επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

"Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

