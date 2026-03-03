Πόσο κοστίζει στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν

Η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εισήλθε σε νέα φάση το Σάββατο με την Ουάσινγκτον, μαζί με το Ισραήλ, να ξεκινούν αεροπορικές επιδρομές και να βυθίζουν στο χάος και την αβεβαιότητα τη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε πως οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες και το Al Jazeera κάνει εκτιμήσεις για το πόσο θα κοστίσει τελικά ο πόλεμος αυτός στις ΗΠΑ.

Πόσα έχουν ξοδέψει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή από το 2023;

Ήδη, σύμφωνα με την έκθεση «2025 Costs of War» του Πανεπιστημίου Μπράουν, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 οι ΗΠΑ έχουν δώσει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 21,7 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ στην Υεμένη, το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με κόστος που κυμαίνεται από 9,65 έως 12,07 δισ. δολάρια.

Αυτό ανεβάζει το συνολικό κόστος των ΗΠΑ που συνδέεται με τη σύγκρουση σε 31,35 έως 33,77 δισ.δολάρια και συνεχίζει να αυξάνεται.

Πόσο -περίπου- κοστίζει ο πόλεμος

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το συνολικό κόστος μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ωστόσο, αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατ. δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή».

Η στρατιωτική ενίσχυση πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης αεροσκαφών, της ανάπτυξης περισσότερων από 12 πολεμικών πλοίων και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων, εκτιμάται ότι κόστισε επιπλέον 630 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Κέντρο για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, η λειτουργία μιας κινητής στρατιωτικής βάσης, όπως το USS Gerald R. Ford, κοστίζει περίπου 6,5 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Υπάρχουν επίσης έξοδα που σχετίζονται με απώλειες εξοπλισμού. Τουλάχιστον τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ, από φίλια πυρά.

Ωστόσο, οι ειδικοί υποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά τα αποθέματα.

«Είναι βιώσιμος ο πόλεμος από πλευράς κόστους. Έχουμε έναν αμυντικό προϋπολογισμό ενός τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ένα αίτημα να φτάσει τα 1,5 τρισ., το οποίο θεωρώ αποτρόπαιο, αλλά για το οποίο ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κρίστοφερ Πρεμπλ, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center.

«Έτσι, ένα τρισ. δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό. Το ερώτημα αφορά το πραγματικό απόθεμα στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ειδικά τα αναχαιτιστικά — όπως οι πύραυλοι Patriot ή SM-6, τυπικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται ως αναχαιτιστικά για βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε.

Ο Πρεμπλ τόνισε επίσης ότι οι επιχειρήσεις αναχαίτισης δεν μπορούν να συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Σημείωσε ότι παρόμοιες ανησυχίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ιράν τον Ιούνιο, όταν υπήρχαν εικασίες ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις εξαντλούσαν τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυραύλων. Αν και ορισμένα αποθέματα ενδέχεται να έχουν αναπληρωθεί από τότε, οι πύραυλοι αυτοί χρησιμοποιούνται και για άλλες επιχειρήσεις.

«Κάποιοι από τους πυραύλους αναχαίτισης προορίζονταν να σταλούν στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Άλλοι χρησιμοποιούνται στην Ασία, στον Ινδο-Ειρηνικό», λέει ο ερευνητής.

Το να κατασκευαστούν ανταλλακτικά επίσης δεν είναι κάτι εύκολο. «Ένας πύραυλος Patriot ή ένας SM-6 έχει περίπλοκο εξοπλισμό», πρόσθεσε ο Πρεμπλ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

