Πόσο κοστίζει στις ΗΠΑ κάθε μέρα ο πόλεμος στο Ιράν

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, και χωρίς να διαφαίνεται ακόμη σαφές τέλος, έχουν αρχίσει να εγείρονται ερωτήματα για το πόσο θα κοστίσει τελικά η επιχείρηση «Operation Epic Fury» στους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει κάποια εκτίμηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και δεν θα γνωρίζουμε το κόστος μέχρι να ολοκληρωθεί», δήλωσε η Λίντσεϊ Κοσγκαριάν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute for Policy Studies, η οποία υποστήριξε ότι η σύγκρουση «δεν είναι αναγκαία» και αποσπά πόρους από άλλες πολιτικές που θα μπορούσαν «να κάνουν τη ζωή πιο προσιτή για τους Αμερικανούς».

«Το κόστος του πολέμου στο Ιράκ έφτασε τελικά σχεδόν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε η Κοσγκαριάν. «Επομένως, αυτό το ποσό θα μπορούσε εύκολα να γίνει αστρονομικό».

Περισσότερα από 890 εκατ. δολάρια την ημέρα

Ο πόλεμος κοστίζει περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, σύμφωνα με think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, το οποίο ανέλυσε τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο σχετικά με τους στόχους που έχουν πληγεί και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι το κόστος θα μειωθεί καθώς οι ΗΠΑ θα στραφούν σε «φθηνότερα πυρομαχικά» και καθώς θα μειώνονται τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύει το Ιράν.

«Ωστόσο, το μελλοντικό κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από την ένταση των επιχειρήσεων και από το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα αντίποινα του Ιράν», πρόσθεσε το CSIS στην έκθεσή του.

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες κόστους

Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, τα μεγαλύτερα έξοδα προέρχονται από τις αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις, καθώς και από τη λειτουργία χερσαίων δυνάμεων.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 30 εκατ. δολάρια την ημέρα, ενώ οι ναυτικές επιχειρήσεις περίπου 15 εκατ. δολάρια ημερησίως. Το κόστος για τις χερσαίες δυνάμεις υπολογίζεται σε περίπου 1,6 εκατ. δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με το CSIS.

Ακολουθούν τα ημερήσια κόστη των πιο ακριβών στρατιωτικών μέσων:

Αεροπορικά μέσα

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς: 9 εκατ. δολάρια

Αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρου: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικό αεροσκάφος (μη stealth): 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικό αεροσκάφος stealth: 5 εκατ. δολάρια

Ναυτικά μέσα

Αεροπλανοφόρο: 6 εκατ. δολάρια

Αντιτορπιλικό: 5 εκατ. δολάρια

Χερσαία μέσα

Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατ. δολάρια

Τάγμα της Εθνοφρουράς: λιγότερο από 1 εκατ. δολάρια

Πώς συγκρίνεται με τα πλήγματα κατά του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι

Τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, κατά την επιχείρηση «Midnight Hammer», κόστισαν λιγότερο από τις πρώτες 100 ώρες των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν όταν οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, η περσινή επιχείρηση διήρκεσε μόλις περίπου δυόμισι ώρες.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, οι πρώτες 100 ώρες του πολέμου έχουν κοστίσει 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το πρόγραμμα Costs of War του Brown University εκτίμησε ότι τα περσινά πλήγματα κόστισαν μεταξύ 2,04 και 2,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα δημοσιεύει μελέτες για τις στρατιωτικές δαπάνες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Τα κύρια έξοδα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Midnight Hammer» αφορούσαν τη χρήση 40 βομβών MOP των 30.000 λιβρών (49 έως 70 εκατ. δολάρια), 7 stealth βομβαρδιστικών B-2 (μεταξύ 31,75 και 37,8 εκατ. δολαρίων) και 24 πυραύλων Tomahawk (μεταξύ 36 και 45,6 εκατ. δολαρίων), σύμφωνα με έκθεση του προγράμματος Costs of War.

Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει έως και τα 95 δισ. δολάρια

Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, από δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες ή έξι εβδομάδες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τετάρτη: «Μόλις ξεκινάμε», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «επιταχύνουν» τις επιχειρήσεις.

Ο Κεντ Σμέτερς, διευθυντής του Penn Wharton Budget Model, δήλωσε στο CNN ότι ένας πόλεμος διάρκειας δύο μηνών θα μπορούσε να κοστίσει από 40 έως 95 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με το αν οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις και με το πόσο γρήγορα θα αναπληρώνονται τα αποθέματα πυρομαχικών.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια επισημαίνει ότι παρέχει μη κομματική έρευνα σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών.

«Το είδος της επένδυσης για το οποίο μιλάμε σήμερα ωχριά σε σύγκριση με το κόστος που θα είχε το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Κεντ Σμέτερς στο CNN την Τετάρτη, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε «τρισεκατομμύρια επί τρισεκατομμυρίων δολαρίων ζημιές».



