Πού έμεναν οι Πάπες πριν το Βατικανό - Ιταλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν το μεσαιωνικό παλάτι τους

Το αρχαίο παπικό ανάκτορο που ανακαλύφθηκε στη Ρώμη πιστεύεται ότι αποτελούσε την κατοικία των ηγετών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

Ρώμη

Σημαντική ανακάλυψη που φέρνει στο φως μεσαιωνικό ανάκτορο στο οποίο πιστεύεται ότι ζούσαν οι πάπες στη Ρώμη, έγινε στο πλαίσιο των ανακαινίσεων για το Καθολικό Άγιο Έτος 2025 ή Ιωβηλαίο, όπως ανακοίνωσε την χθες Τετάρτη το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Η αρχαιολογική σκαπάνη που έγινε στην πλατεία έξω από την Αρχιβασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού στο κέντρο της πόλης, έφερε στην επιφάνεια μια σύνθετη αρχιτεκτονική κατασκευή με τοίχους που πιστεύεται ότι προστάτευαν το Πατριαρχείο, μια μνημειακή βασιλική που οραματίστηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος τον 4ο αιώνα.

παλατι

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν, ότι οι τοίχοι του συγκροτήματος, προστάτευαν το Πατριαρχείο, μια μνημειακή βασιλική που οραματίστηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος στην πλατεία έξω από την Αρχιβασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα για την πόλη της Ρώμης και τη μεσαιωνική ιστορία της, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εκτεταμένες αρχαιολογικές ανασκαφές στην πλατεία στη σύγχρονη εποχή», ανέφερε το υπουργείο.

Η αρχική δομή του κτιρίου, η οποία ακολουθεί τη διακήρυξη ανοχής του Κωνσταντίνου για τον Χριστιανισμό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 313, επεκτάθηκε σταδιακά μεταξύ του 9ου και 13ου αιώνα και στέγασε τον παπισμό μέχρι το 1305, όταν μετακόμισε προσωρινά στην Αβινιόν της Γαλλίας, πρόσθεσε το υπουργείο. 

