Politico: Η φον ντερ Λάιεν «παίζει σε πολλά ταμπλό» προσπαθώντας να επανεκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «παίζει σε πολλά ταμπλό», προσπαθώντας να συμβιβάσει, εκ πρώτης όψης ασυμβίβαστα, όπως την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και τους κλιματικούς στόχους με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών με στόχο να επανεκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει σε άρθρο του το Politico. Η μυστική ψηφοφορία για την εκλογή της ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.



Στην προσπάθειά της να κερδίσει υποστήριξη για μια δεύτερη θητεία, η πρόεδρος της Κομισιόν μοίρασε την Πέμπτη ένα ευρύ φάσμα «πολιτικών δώρων» στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.— ενώ συνάμα παρουσιάστηκε ως φάρος σταθερότητας μέσα σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και πόλωση, σημειώνεται χαρακτηριστικά στο άρθρο.



Στην σχεδόν ωριαία ομιλία της και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της (έγγραφο 31 σελίδων), που δημοσιεύθηκαν λίγο πριν από την ομιλία, η φον ντερ Λάιεν πρόσφερε νέες υποσχέσεις και αλλαγές πολιτικών προτεραιοτήτων με βάση τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες που είχε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες.



Οι πιο απτές υποσχέσεις της είναι οι νέοι επίτροποι για την άμυνα, τη στέγαση, την αλιεία και τη Μεσόγειο. Ο φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε επίσης ότι ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συντονίσει τις εργασίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, βασικό αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζορτζία Μελόνι και της ομάδας της των σκληρών ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Choices are the hinges of destiny.



Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.



My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4 July 18, 2024

Όταν η φον ντερ Λάιεν συνάντησε τους ευρωβουλευτές της πολιτικής ομάδας της Μελόνι την Τρίτη, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες, οι νομοθέτες της Μελόνι απαίτησαν «μια ριζική αλλαγή στις κλιματικές πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας», «ρεαλιστικές» γεωργικές πολιτικές και νέες συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες για την παρεμπόδιση των αναχωρήσεων μεταναστών. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα αναζητήσει επίσης τη μέγιστη ευελιξία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι κανόνες του χρέους της Ευρώπης για την Ιταλία.

Οι σύμμαχοι της Μελόνι έχουν καταστήσει σαφές ότι η υποστήριξή τους θα εξαρτηθεί από το αν η φον ντερ Λάιεν θα τους δώσει μια ισχυρή θέση στη «νέα» Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο για τον Ιταλό Επίτροπο — ίσως έναν ρόλο στη διανομή κεφαλαίων, καθώς και τη θέση ενός αντιπροέδρου ή ενός εκτελεστικού αντιπροέδρου στην Επιτροπή.



Σε ένα «νεύμα» στο δικό της Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανταγωνιστικότητα ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα στην ομιλία της, υποδεικνύοντας τη σημασία που θα έχει κατά τη διάρκεια μιας πιθανής δεύτερης θητείας, με την ατζέντα για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος να κινούνται περισσότερο προς το «πολιτικό φόντο». Η δράση για το κλίμα ήταν μπροστά και στο επίκεντρο της προσφοράς της von der Leyen για μια πρώτη θητεία το 2019.



Ταυτόχρονα όμως, η Γερμανίδα πολιτικός δεσμεύτηκε να επεκτείνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με έναν φιλόδοξο στόχο για το 2040 για το κλίμα, ένα σχέδιο προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής καθαρής τεχνολογίας εάν επανεκλεγεί. Αρκετές αριστερές ομάδες εξάρτησαν την υποστήριξή τους από μια σταθερή δέσμευση για τους υφιστάμενους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 90% έως το 2040.



Η Φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε να πιέσει για «επενδυτικό μπόνους» για τα επόμενα πέντε χρόνια εάν επανεκλεγεί. Ανακοίνωσε ένα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας» που θα μοιράζει μετρητά «από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το διάστημα, την καθαρή τεχνολογία μέχρι τη βιοτεχνολογία». Σκοπεύει επίσης να ρίξει νέο βάρος πίσω από ένα σχέδιο δεκαετιών για τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ.



Σε ένα σαφές μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η φον ντερ Λάιεν επιτέθηκε επίσης στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Η φον ντερ Λάιεν επέκρινε το ταξίδι του Όρμπαν στη Ρωσία, αποκαλώντας το «αποστολή κατευνασμού». Είπε ότι «η Ρωσία ποντάρει ώστε η Ευρώπη και η Δύση να ‘μαλακώσουν’ τη στάση τους και κάποιοι στην Ευρώπη παίζουν αυτό το παιχνίδι», λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα από τους ευρωβουλευτές.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την Πέμπτη για μια πιθανή δεύτερη θητεία για τη φον ντερ Λάιεν. Πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 361 ψήφους από τους 720. Όπως έκανε κατά την προεκλογική της εκστρατεία, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιλέξει τη σταθερότητα, δηλαδή την ίδια, από την αβεβαιότητα.



«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς ανησυχίας», προειδοποίησε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας «Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη, μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση και γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη σας σήμερα».

We'll stay the course on the #EUGreenDeal and the goals we set for 2030 and 2050.



We will now focus on implementation & investment.



I'll put forward a Clean Industrial Deal in the first 100 days.



To invest in infrastructure & industry, especially in energy intensive sectors. pic.twitter.com/6xmXjNmsEM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

Μητσοτάκης: "Σημαντικό σε δύσκολους καιρούς να υπάρχει σταθερότητα"

«Είναι σημαντικό σε δύσκολους καιρούς να υπάρχει σταθερότητα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζοντας εκ νέου την υποψηφιότητά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν.

«Συναντιόμαστε εδώ σήμερα και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική ψηφοφορία γίνεται στο Στρασβούργο. Ελπίζω ότι η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επανεκλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και εμπειρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ατζέντα που έχει θέσει σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τα ζητήματα μετανάστευσης, αποτελούν σημαντικά ζητήματα και θα συζητηθούν και στη σύνοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, είναι θέματα που απασχολούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι σε δύο ημέρες από σήμερα την 20η Ιουλίου θα έχουμε την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή ενός κομματιού του νησιού. «Είναι η τελευταία κατεχόμενη και διαιρεμένη ευρωπαϊκή περιοχή, και ελπίζω ότι τελικά το ζήτημα θα επιλυθεί και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχιστούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πάντοτε στο πνεύμα των ψηφισμάτων του συμβουλίου ασφαλείας που ορίζουν μια πιθανή λύση» σημείωσε.



Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Οξφόρδη όπου θα συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.