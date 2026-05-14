Υπό πολιορκία ο Στάρμερ - Ανταρσία, παραιτήσεις και τα σενάρια διαδοχής

Εντείνεται η αμφισβήτηση προς τον Κιρ Στάρμερ μετά και την παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, σε μια εξέλιξη που συνιστά τη σημαντικότερη έως τώρα εκδήλωση εσωκομματικής πίεσης προς τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, μετά την κρίση που πυροδότησαν οι εκλογικές απώλειες των Εργατικών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχεδόν 100 βουλευτές, καθώς και αρκετοί υφυπουργοί της κυβέρνησης, έχουν καλέσει τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει από την ηγεσία.

Τα σενάρια για την εξέλιξη της κυβερνητικής κρίσης στη Βρετανία

1. Εσωκομματική κούρσα χωρίς τον Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, που θεωρείται πιθανό φαβορί μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών, δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου, εξηγεί ο Guardian. Οποιαδήποτε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες θα απαιτούσε από εν ενεργεία βουλευτή είτε να προκαλέσει διαδικασία διαδοχής εξασφαλίζοντας τη στήριξη περισσότερων από 80 συναδέλφων του, είτε να πείσει τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Ο βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ στο ευρύτερο Μάντσεστερ, Τζος Σάιμονς, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραιτείται από την έδρα του και επιθυμεί να τη διεκδικήσει ο Μπέρναμ. Απομένει να φανεί αν η Ντάουνινγκ Στριτ θα του επιτρέψει να είναι υποψήφιος και, εφόσον συμβεί αυτό, αν θα καταφέρει να εκλεγεί.

Αν αυτό δεν συμβεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ενδέχεται να προκύψει αδιέξοδο. Ο Γουές Στρίτινγκ, που παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, φέρεται να είχε δεσμευτεί να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, αλλά φαίνεται πως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη μεταξύ των βουλευτών. Άλλοι πιθανοί διεκδικητές, όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μίλιμπαντ, δεν δείχνουν προς το παρόν να κινητοποιούνται πλήρως.

Ωστόσο, τα δεδομένα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, για παράδειγμα αν νέα έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ φέρουν στο φως περαιτέρω επιβαρυντικές αποκαλύψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη κι αν κάποιος ξεκινούσε επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης κατά της ηγεσίας του, ο Στάρμερ θα μπορούσε να δώσει τη μάχη και ενδεχομένως να κερδίσει σε ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος.

2. Εσωκομματική κούρσα με την επιστροφή του Μπέρναμ

Αν η Ντάουνινγκ Στριτ επιτρέψει στον κομματικό μηχανισμό των Εργατικών να στηρίξει τον Άντι Μπέρναμ ως υποψήφιο στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να διεξαχθεί η επαναληπτική εκλογή. Μια νίκη θα τον έφερνε ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το ενδεχόμενο να επιτραπεί στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα θεωρείται υπαρκτό. Παρότι η Ντάουνινγκ Στριτ είχε φροντίσει να αποκλειστεί από την επαναληπτική εκλογή στις περιφέρειες Γκόρτον και Ντέντον, αυτή τη φορά ο Στάρμερ θα δεχόταν τεράστια πίεση να αλλάξει στάση.

Και πάλι, ακόμη κι αν ακολουθούσε εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία, ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να δώσει τη μάχη και ενδεχομένως να επικρατήσει. Το Εργατικό Κόμμα χρησιμοποιεί ένα σύστημα που επιτρέπει στα μέλη να κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά σειρά προτίμησης.

Δεν θα ήταν απίθανο να επικρατήσει ο Στάρμερ σε μια τριμερή αναμέτρηση, βασιζόμενος στις ψήφους δεύτερης επιλογής από μέλη που δεν θα επιθυμούσαν να αναλάβει την ηγεσία κάποιος από τους άλλους υποψηφίους.

3. Ο Μπέρναμ και το σενάριο διαδοχής σε βάθος χρόνου

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να διαφέρει κυρίως ως προς το χρονοδιάγραμμα. Αν ο Άντι Μπέρναμ απορριφθεί στην προσπάθειά του να επιλεγεί ως υποψήφιος για την περιφέρεια Μέικερφιλντ, ενδέχεται να μετατεθεί το θέμα για αργότερα.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η Ντάουνινγκ Στριτ να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει κοινοβουλευτική έδρα μετά τη λήξη της δημαρχιακής του θητείας, το 2028. Ορισμένοι βουλευτές θεωρούν ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού πιο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά, δίνοντας αίσθηση ανανέωσης και νέας δυναμικής.

Το πρόβλημα με αυτό το σενάριο είναι ότι θα άφηνε για δύο ακόμη χρόνια στην Ντάουνινγκ Στριτ έναν σοβαρά αποδυναμωμένο πρωθυπουργό, ο οποίος θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει την ατζέντα του και πιθανότατα θα οδηγούσε τους Εργατικούς ακόμη χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις.

4. Ο Στάρμερ επιβιώνει πολιτικά

Κι όμως, αυτό παραμένει ένα πιθανό ενδεχόμενο, όπως εξηγεί ο Guardian. Παρότι θεωρείται απίθανο, καθώς ο Στάρμερ έχει αποδειχθεί μάλλον απογοητευτικός πρωθυπουργός με βάση τα περισσότερα κριτήρια, ενώ σχεδόν 100 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει την αποχώρησή του και αρκετοί ακόμη φέρονται να το επιθυμούν ιδιωτικά.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανό, τότε θα πρέπει να εξαναγκαστεί σε αποχώρηση. Ο Μπέρναμ μπορεί να μην κερδίσει σε επαναληπτική εκλογή, ενώ ούτε οι Στρίτινγκ, Μίλιμπαντ ή Ρέινερ ενδέχεται τελικά να κινηθούν ανοιχτά εναντίον του.

Ένα τέτοιο σενάριο θα έμοιαζε περισσότερο με συνταγή ελεγχόμενης φθοράς. Ωστόσο, θεωρητικά παραμένει πιθανό ο Στάρμερ να καταφέρει να ανακάμψει πολιτικά και να οδηγήσει ξανά τους Εργατικούς σε άνοδο στις δημοσκοπήσεις, αν και αυτό ίσως μοιάζει το λιγότερο πιθανό από όλα τα ενδεχόμενα.



Πηγή: skai.gr

