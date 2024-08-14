Πώς γλίτωσε τη σύγκρουση με δέντρο ο Kim Jong Un - Δείτε βίντεο

Την τελευταία στιγμή γλίτωσε από βέβαιη σύγκρουση με δέντρο ο Kim Jong Un κατά την πλοήγησή του με βάρκα στις πλημμυρισμένες περιοχές στη Βόρεια Κορέα, όπως απεικονίζεται σε βίντεο.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανίζεται ο δικτάτορας πάνω σε ταχύπλοο να διασχίζει πλημμυρισμένες εκτάσεις, όπου άλλοτε υπήρχαν καλλιέργειες αλλά βυθίστηκαν μετά από βροχόπτωση που έσπασε όλα τα ρεκόρ και άφησε χιλιάδες ανθρώπους αποκλεισμένους.

Πλάνα του βίντεο δείχνουν το σκάφος στο οποίο επιβαίνει ο Kim Jong Un να αναπτύσσει ταχύτητα και να οδεύει μπρος ολοταχώς πάνω σε ένα δέντρο. Την τελευταία στιγμή ο δικτάτορας αναγκάζεται ενοχλημένος να σκύψει το κεφάλι του.

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν γεωργικές εκτάσεις και κατοικίες στην πόλη Sinuiju και την κομητεία Uiju, που συνορεύουν με την Κίνα. Ο Kim Jong Un στο πλαίσιο αυτό πήγε να εποπτεύσει την περιοχή.

