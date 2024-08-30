Πυροσβεστικό ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες κατέπεσε σε ποτάμι στη βόρεια Πορτογαλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος διασώθηκε από διερχόμενο τουριστικό πλοιάριο, ωστόσο αναζητούνται στα νερά του ποταμού Douro οι άλλοι πέντε επιβάτες του ελικοπτέρου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης, καθώς και ειδικοι δύτες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Πηγή: skai.gr
- Mόσχα: Ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του 3 οικισμούς στο Ντονμπάς - Βομβαρδίστηκε το Χάρκοβο, 3 νεκροί
- Νέες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων - Αντάλλαξαν λίστες με ονόματα
- Βασιλικός βιογράφος αποκαλύπτει: «Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε μόνος - Η Ελισάβετ δεν ήταν στο πλάι του»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.