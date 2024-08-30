Πυροσβεστικό ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες κατέπεσε σε ποτάμι στη βόρεια Πορτογαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος διασώθηκε από διερχόμενο τουριστικό πλοιάριο, ωστόσο αναζητούνται στα νερά του ποταμού Douro οι άλλοι πέντε επιβάτες του ελικοπτέρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης, καθώς και ειδικοι δύτες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.