Πυροσβεστικό ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες κατέπεσε σε ποτάμι στην Πορτογαλία - Διασώθηκε ο πιλότος, πέντε αγνοούμενοι

Ο πιλότος διασώθηκε από διερχόμενο τουριστικό πλοιάριο - Αναζητούνται στα νερά του ποταμού Douro οι άλλοι πέντε επιβάτες του ελικοπτέρου

Πορτογαλία

Πυροσβεστικό ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες κατέπεσε σε ποτάμι στη βόρεια Πορτογαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος διασώθηκε από διερχόμενο τουριστικό πλοιάριο, ωστόσο αναζητούνται στα νερά του ποταμού Douro οι άλλοι πέντε επιβάτες του ελικοπτέρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης, καθώς και ειδικοι δύτες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

