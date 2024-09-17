Ο Ντομινίκ Πελικό (Dominique Pelicot), ο 71χρονος Γάλλος που κατηγορείται ότι νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ (Gisele Pelicot) πάνω από μια δεκαετία και προσκαλούσε επί πληρωμή δεκάδες αγνώστους για να τη βιάσουν, παραδέχτηκε σήμερα στο δικαστήριο όλες τις κατηγορίες εναντίον του, σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.

Ο Pelicot επρόκειτο να καταθέσει την περασμένη εβδομάδα για την υπόθεση, αλλά η κατάθεσή του καθυστέρησε λόγω προβλημάτων υγείας.

Στο δικαστήριο σήμερα εμφανίστηκε με μπαστούνι.

«Παραδέχομαι τις κατηγορίες στο σύνολό τους», ανέφερε ο 71χρονος Πελικό, σύμφωνα με το κανάλι BFM, δημοσιογράφος της οποίας ήταν μέσα στο δικαστήριο, προσθέτοντας: «Είμαι ένας βιαστής, όπως όλοι οι άλλοι σε αυτή την αίθουσα».

«Δεν της άξιζε αυτό, ζητώ συγχώρεση»

«Για πενήντα χρόνια, έζησα με έναν άνθρωπο που δεν θα φανταζόμουν ούτε ένα δευτερόλεπτο ότι θα μπορούσε να κάνει αυτές τις πράξεις. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο » είπε η 72χρονη σήμερα Ζιζέλ.

Με τη σειρά του, ο Ντομινικ Πελικό είπε: «Είμαι ένοχος για αυτό που έκανα. Υπέβαλα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου σε αυτό. Μετανιώνω για αυτό που έκανα. Ζητώ συγχώρεση ακόμα κι αν δε συγχωρείται».

«Δεν της άξιζε αυτό, το αναγνωρίζω» φέρεται να δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη γυναίκα του.

🔴 Lors du procès des viols de Mazan, Dominique Pelicot a reconnu " la totalité des faits" et affirme être "un violeur, comme ceux qui sont dans cette salle" en parlant des 50 coaccusés du procès. Il a aussi déclaré que sa femme ne "méritait pas" ce qu'elle a subi pendant dix… pic.twitter.com/oLdL689Dkx — franceinfo (@franceinfo) September 17, 2024

«Ημουν πολύ ευτυχισμένος μαζί της. Ηταν το αντίθετο της μητέρας μου, καθόλου υποταγμένη. Ημουν ευτυχισμένος, είχα τρία παιδιά, εγγόνια, ποτέ δεν τα άγγιξα».

«Λυπάμαι για ό,τι έκανα, ζητώ συγγνώμη».

«Ακόμα κι αν ακούγεται παράδοξο, ποτέ δε θεώρησα τη γυναίκα μου ως αντικείμενο. Όσο για την παιδεραστία, δεν το ήθελα ποτέ » είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Ο 71χρονος κατηγορούμενος, κλαιγοντας, αναφέρθηκε ακόμα και στη σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να υπέστη ως παιδί, λέγοντας ότι βιάστηκε όταν ήταν 9 ετών και στη συνέχεια ξανά όταν ήταν 14 ετών.

«Θυμάμαι μόνο σοκ και τραύματα από τα νιάτα μου. Δεν της άξιζε αυτό. Το παραδέχομαι ».

«Δε γεννιόμαστε διεστραμμένοι, γινόμαστε Νομίζω ότι αυτό που έχω ζήσει, είναι κυρίαρχο στην ιστορία μου» είπε.

Εκτός από τον Πελικό - το «τέρας της Αβινιόν» όπως τον χαρακτηρίζουν - άλλοι 50 άνδρες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις ειδεχθείς πράξεις και δικάζονται στην ίδια δίκη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν σχολιάσει τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Αν και έχει παραδεχθεί τα γεγονότα, ο Πελικό δεν έχει προχωρήσει σε λεπτομερή κατάθεση. Η μαρτυρία του είναι κρίσιμης σημασίας για τους άλλους κατηγορούμενους, άνδρες ηλικίας 26 έως 74 ετών, που δικάζονται μαζί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.