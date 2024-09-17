Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε ορισμένες περιοχές και αναγκάζοντας τις αρχές να καταφύγουν σε εφεδρικά συστήματα παροχής ρεύματος, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στις περιοχές Κονότοπ, Οχτίρκα και Σούμι της περιφέρειας και σημαντικές εγκαταστάσεις υποδομής χρησιμοποιούν τώρα εφεδρικά συστήματα ισχύος, διευκρίνισαν περιφερειακοί αξιωματούχοι μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Οι εγκαταστάσεις υδροδότησης της Σούμι ανακοίνωσαν ότι η επίθεση προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησής τους στη διάρκεια της νύχτας, γεγονός το οποίο τις οδήγησε να καταφύγουν σε σύστημα έκτακτης ανάγκης για την παροχή ρεύματος.

Ο ασκών χρέη δημάρχου της πόλης Σούμι, ο Άρτεμ Κόμπζαρ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στον δήμο του και ότι οι εργαζόμενοι στο δίκτυο παροχής ρεύματος εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των επιθέσεων.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 16 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από την περιφέρεια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 51 drones σε επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα και ότι από αυτά κατέρριψε τα 34 μετά την ενεργοποίηση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας σε πέντε περιφέρειες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του σήμερα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 16 ουκρανικά drones πάνω από τα σύνορα των περιφερειών του Μπριάνσκ και του Κουρσκ στη διάρκεια της νύχτας.

Δεκαπέντε από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την Μπριάνσκ και ένα πάνω από την Κουρσκ, αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.