Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την κατασκευή αμυντικών προϊόντων από ουκρανικές εταιρείες σε συμμαχικές χώρες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά τη συνάντησή του με τους δυτικούς ομολόγους του στην Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες.

«Οι εταίροι μας δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πλήρως για όλη την παραγωγή από αυτά τα εργοστάσια και ότι … θα διαθέσουν ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό», δήλωσε ο Ουμέροφ σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

