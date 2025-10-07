Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στη σκληρή παραδοχή ότι για πολύ καιρό η Βρετανία υπήρξε «αδιάφορη» απέναντι στον αντισημιτισμό προχώρησε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε άρθρο του στην εφημερίδα Times. Ταυτόχρονα, κάλεσε τους φοιτητές να μην συμμετάσχουν στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε πανεπιστήμια για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στο άρθρο του ο Στάρμερ υπενθυμίζει τη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς πριν από δύο χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την «τη φονικότερη επίθεση εναντίον Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα». «Περισσότεροι από χίλιοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά δολοφονήθηκαν βάναυσα, ενώ όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται - όλα για έναν λόγο: επειδή είναι Εβραίοι», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνησή του δεν θα σταματήσει να εργάζεται με τους διεθνείς της εταίρους «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή».

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως «για πολύ καιρό η χώρα μας υπήρξε υπερβολικά αδιάφορη απέναντι στον αντισημιτισμό», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Πολλά εβραϊκά παιδιά κρύβουν τις σχολικές στολές τους ενώ Εβραίοι φοιτητές και ασθενείς συχνά φοβούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταδικάζοντας παράλληλα όσους «εκμεταλλεύονται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία για να εξαπολύουν επιθέσεις μίσους εναντίον Βρετανών Εβραίων».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει ώστε η αστυνομία να έχει περισσότερες εξουσίες κατά των επαναλαμβανόμενων διαδηλώσεων που «γεννούν μίσος και διχασμό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όσοι καλούν σε βία κατά των Εβραίων πρέπει να αντιμετωπίζουν όλη τη δύναμη του νόμου», ενώ δεσμεύτηκε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση για την ασφάλεια εβραϊκών σχολείων και συναγωγών.

«Ας το πούμε καθαρά», τονίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Άνθρωποι στους δρόμους μας ζητούν τον φόνο Εβραίων που δεν έχουν καν συναντήσει, για πράξεις που δεν ευθύνονται. Μια πλήρης απώλεια ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς — όχι κάπου μακριά, αλλά εδώ, στην καρδιά της χώρας μας».

Έκανε, ωστόσο, σαφές ότι η μάχη κατά του μίσους δεν αφορά μόνο τον αντισημιτισμό, αλλά και κάθε μορφή θρησκευτικής ή φυλετικής μισαλλοδοξίας. «Πρέπει να είμαστε εξίσου αποφασιστικοί απέναντι στο μίσος κατά των μουσουλμάνων», είπε, καταδικάζοντας την πρόσφατη εμπρηστική επίθεση σε τζαμί στο ανατολικό Σάσεξ.

Κλείνοντας, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει μια χώρα «που καλωσορίζει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως πίστης, κάτω από την ίδια σημαία, ως γείτονες και φίλους». «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί ούτε αδιάφοροι απέναντι στο μίσος», κατέληξε. «Θα ενώσουμε τη χώρα μας και θα αποδείξουμε ότι το μίσος και η βία δεν θα νικήσουν ποτέ».



