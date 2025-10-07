Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μία γειτόνισσα του Τζιχάντ αλ-Σάμι, δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ, είχε αναφέρει πριν από τέσσερα χρόνια τις ανησυχίες της στην αστυνομία ότι ο 35χρονος «ριζοσπαστικοποιούνταν» και προσπαθούσε να «κηρύξει» το Κοράνι σε παιδιά της περιοχής.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, μία γειτόνισσά του 35χρονου δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια είχε εκφράσει ανησυχίες για το φανατικό ενδιαφέρον που έδειχναν για το Ισλάμ ο δράστης και ένα ακόμη μέλος της οικογένειάς του.

Μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι κάλεσε την αστυνομία του Μάντσεστερ το 2021 για να τον αναφέρει, αλλά δεν έλαβε ποτέ καμία απάντηση. Όπως είπε, ξεπεράστηκε ένα όριο όταν εκείνος άρχισε «να κηρύττει το Κοράνι σε δύο παιδιά» στον δρόμο. Πρόσθεσε ότι κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και «κατήγγειλε» το περιστατικό στην αστυνομία. «Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί μου. Θυμάμαι ότι έκανα το τηλεφώνημα και μίλησα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ», τόνισε. «Παρόλο που μεγάλωσα με την οικογένειά του, το ανέφερα γιατί δεν ήταν σωστό».

Φίλοι του αλ-Σάμι, ο οποίος μετανάστευσε στη Βρετανία από τη Συρία ως παιδί και έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2006, δήλωσαν σύμφωνα με τους Times ότι ήταν ένας φοιτητής που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, κάπνιζε κάνναβη, έπαιζε βίαια βιντεοπαιχνίδια και περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο γυμναστήριο.

Ένας πρώην καθηγητής του, ο οποίος του δίδασκε για αρκετά χρόνια όταν ήταν έφηβος, ανέφερε ότι ήταν ένας «παράξενος» και «περίεργος» μαθητής. Παρόλο που δεν είχε πολλούς φίλους στο σχολείο, ο καθηγητής είπε ότι ποτέ δεν είχε επιδείξει ακραία συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τη γειτόνισσά του, ο Σάμι άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, μετατρεπόμενος σε ευσεβή ακόλουθο του Ισλάμ. Ερωτηθείσα αν παρατήρησε σημαντική αλλαγή στον Σάμι, απάντησε: «Ναι. Μπορούσες να καταλάβεις ότι η πίστη του ήταν βαθιά».

Κατά την επίθεση της περασμένης Πέμπτης, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει: «Αυτό θα πάθετε που σκοτώνετε τα παιδιά μας», καθώς προσπαθούσε να εισβάλει στο κτίριο οπλισμένος με μαχαίρι. Ο 35χρονος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών μετά την επίθεση. Την Παρασκευή, η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει πως «πιθανόν να είχε επηρεαστεί από ακραία ισλαμιστική ιδεολογία».

Όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, ήταν ελεύθερος με εγγύηση και υπό έρευνα για καταγγελία βιασμού όταν επιτέθηκε στη συναγωγή, η οποία βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα από το σπίτι της οικογένειάς του.

Την Παρασκευή, ο πατέρας του Τζιχάντ, Φάραζ αλ-Σάμι, καταδίκασε την «ειδεχθή πράξη» του γιου του. Όπως έγραψε: «Οι ειδήσεις από το Μάντσεστερ σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που στόχευε μια εβραϊκή συναγωγή αποτέλεσαν βαθύ σοκ για εμάς. Η οικογένεια αλ-Σάμι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ειδεχθή πράξη, η οποία στόχευσε ειρηνικούς, αθώους πολίτες. Αποστασιοποιούμαστε πλήρως από αυτή την επίθεση και εκφράζουμε το βαθύ σοκ και τη θλίψη μας για ό,τι συνέβη. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.