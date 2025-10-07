Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρντ Φιλίπ, δήλωσε την Τρίτη ότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων προεδρικών εκλογών, λόγω της τρέχουσας πολιτικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, σημειώνει το Reuters.

Ο Φιλίπ, που κάποτε ήταν στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων προεδρικών εκλογών, μετά την παραίτηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα, του οποίου η κυβέρνηση απορρίφθηκε τόσο από τους συμμάχους όσο και από τους αντιπάλους του.

Τα σχόλια του Φιλίπ βρήκαν απήχηση στον Τζορντάν Μπαρντελά της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο οποίος δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη στο BFM TV ότι υποστηρίζει πρώτα τη διάλυση του κοινοβουλίου και στη συνέχεια την διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών ή πρόωρων προεδρικών εκλογών.

Πηγή: skai.gr

