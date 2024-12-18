Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας για την εξαφάνιση ενός 30χρονου, στο πλαίσιο μιας έρευνας, η οποία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια φωτογραφία του Google Street View, όπου απεικονίζεται ο ύποπτος να μεταφέρει έναν μεγάλο λευκό σάκο στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

'Murderer' caught on Google Street View! Spanish cops 'solve love triangle killing' after spotting online image of 'body being loaded into car' https://t.co/d61jIg3Yqm pic.twitter.com/Svxfldfo6z — Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2024

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον Νοέμβριο του 2023. Μια καταγγελία για εξαφάνιση κατατέθηκε εκείνη την εποχή από έναν συγγενή του θύματος, ενός κατοίκου της επαρχίας Σόρια, στην περιφέρεια Καστίλη και Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία.

«Μεταξύ των στοιχείων που διέθεταν οι ερευνητές για να επιλύσουν αυτό το έγκλημα ήταν ορισμένες φωτογραφίες που περισυνέλεξαν κατά τη διάρκεια των ερευνών τους σε μια εφαρμογή γεωεντοπισμού», ιδίως η φωτογραφία «ενός οχήματος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλήματος», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

🚩Detenidas dos personas presuntamente implicadas en la desaparición y muerte de un varón en #Soria



🚔Una de las pistas fueron unas imágenes que detectaron los investigadores en una aplicación de búsqueda de ubicaciones



👮Parte de los restos humanos han sido hallados… pic.twitter.com/5ZDFPbSul9 — Policía Nacional (@policia) December 18, 2024

Η αστυνομία βασίστηκε επίσης στο πλαίσιο της έρευνάς της και σε άλλα στοιχεία, όμως επικεντρώθηκε σε αυτήν τη φωτογραφία, για την οποία δεν έχει διευκρινίσει πώς την ανακάλυψαν οι ερευνητές της.

Σε αυτήν τη φωτογραφία από τον ιστότοπο ψηφιακής πλοήγησης Google Street View, η οποία ήταν ορατή σήμερα το απόγευμα προτού τη θολώσουν έπειτα από επεξεργασία και με ημερομηνία τον μήνα Οκτώβριο, ήτοι δέκα μήνες μετά την εξαφάνιση του θύματος, ένας άνθρωπος που φοράει τζιν παντελόνι και μπλε μπουφάν διακρίνεται να σκύβει ενώ μεταφέρει στο πορτ παγκάζ ενός οχήματος έναν μεγάλο λευκό πλαστικό σάκο, το σχήμα του οποίου οδηγεί στη σκέψη ότι περιέχει ένα πτώμα.

«Το πρόσωπο που διακρίνεται δίπλα στο αυτοκίνητο μπορεί προφανώς να είναι ο δράστης της εξαφάνισης (…). Πρόκειται για ένα ερώτημα που τίθεται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος της επαρχίας Σόρια Μιγκέλ Λατόρε, στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Τη 12η Νοεμβρίου, αστυνομικοί συνέλαβαν στη Σόρια τη σύντροφο του αγνοουμένου και έναν από τους πρώην συντρόφους της, ο άνδρας που εμφανίζεται στις φωτογραφίες του Google Street View. Οι δυο τους προφυλακίστηκαν.

Οι έρευνες που διεξήχθησαν μετά τη σύλληψη των υπόπτων επέτρεψαν στις αρχές να βρουν, στις Αρχές Δεκεμβρίου, «έναν κορμό ανθρώπου σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, που είχε ταφεί στο νεκροταφείο ενός δήμου της Σόρια», ανέφερε η αστυνομία.

Η ταυτοποίησή του βρίσκεται σε εξέλιξη και θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομία, να «ανήκει στον εξαφανισμένο άνθρωπο», ο οποίος ήταν ένας Κουβανός ηλικίας 33 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα El País.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

