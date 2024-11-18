Φον ντερ Λάιεν: Το Κίεβο μπορεί να «υπολογίζει» στην ΕΕ μετά τις «φρικτές» επιθέσεις της Ρωσίας

Η Ουκρανία «μπορεί να υπολογίζει» στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις «φρικτές» επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του ενεργειακού δικτύου της, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους πάνω από δέκα άνθρωποι, δήλωσε χθες Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είδαμε αυτές τις φρικτές επιθέσεις, φρικτές, που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews.

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανία για όσο χρειαστεί», επανέλαβε στο Ρίο ντε Ζανέιρο, την παραμονή της συνόδου της G20. «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει σ’ εμάς», επέμεινε.

«Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των Ουκρανών, δηλαδή θα τους επιτρέψουμε να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο αντίστασης, παραδίδοντας όπλα, εξοπλισμούς», είπε από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Τύπο στο Μπουένος Άιρες, προτού αναχωρήσει από την Αργεντινή για τη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο της G20.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει ειρήνη» με το Κίεβο και «δεν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί», έκρινε.

Μετά την επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή, «μιας από τις πιο σφοδρές από την έναρξη της σύρραξης», ο κ. Μακρόν δήλωσε πως «πιστεύω πως είναι σαφές ότι η πρόθεση του προέδρου Πούτιν είναι να κλιμακώσει» τον πόλεμο.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη περισσότερη αντιαεροπορική άμυνα - άμεσα», ανέφερε ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ. Πρόκειται για «προτεραιότητα που θα παρουσιάσω στους υπουργούς» Εξωτερικών της ΕΕ κατά το σημερινό συμβούλιό τους στις Βρυξέλλες, πρόσθεσε μέσω X.

Με την «μαζική» επίθεσή της με πυραύλους και drones η Ρωσία ήθελε «να τρομοκρατήσει τους πολίτες σε όλη την Ουκρανία» και να πλήξει «συγκεκριμένα τις ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», ανέφερε ακόμη.

Το ουκρανικό δίκτυο παραγωγής και διανομής ενέργειας, ήδη εύθραυστο, υπέστη χθες μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Τα πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σκότωσαν πάνω από δέκα ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τουλάχιστον είκοσι σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν καθώς η Ουκρανία, σε δυσκολία στα μέτωπα, φοβάται πως θα χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ όταν επιστρέψει ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου 2025. Στο μεταξύ όμως, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήρε τους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων στη ρωσική επικράτεια, δίνοντας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις την ευχέρεια να πλήξουν στόχους βαθιά στη Ρωσία.

Η επιδρομή έγινε επίσης δυο μέρες μετά τη συνδιάλεξη του γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν, που καταδίκασε το Κίεβο, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη την επανέναρξη ακόμη και απλών επαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

