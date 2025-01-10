Την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα καθώς οι Ισραηλινοί όμηροι και οι Παλαιστίνιοι πολίτες ζουν σε «κολασμένες συνθήκες» στη Γάζα αυτή τη στιγμή, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς ο οποίος συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις εκ μέρους των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «All Things Considered» του NPR, και ερωτηθείς για το ποιος ευθύνεται για την έλλειψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μέχρι σήμερα είπε:

«Σε αυτό το σημείο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία [για μια συμφωνία, αλλά] έχω μάθει με τον δύσκολο τρόπο να μη θρέφω ελπίδες. Σίγουρα –σε αυτή τη διοίκηση - θα εργαστούμε πολύ σκληρά γι αυτό μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και νομίζω ότι ο συντονισμός με τη νέα διοίκηση για αυτό το θέμα είναι καλός».

«Αυτό που θυμάμαι πάντα είναι ότι αυτό δεν είναι απλώς κάτι αφαιρετικό…Πρόκειται για ανθρώπινα όντα. Πρόκειται για ομήρους που κρατούνται σε συνθήκες κόλασης. Αφορά τις οικογένειές τους με τις οποίες συναντιέμαι τακτικά», συνεχίζει. «Και πρόκειται για πολίτες της Γάζας που βρίσκονται επίσης σε κολασμένες συνθήκες αυτή τη στιγμή και υποφέρουν τρομερά, ειδικά αυτόν τον χειμώνα».

«Υπάρχει κάθε λόγος για τους πολιτικούς ηγέτες να αναγνωρίσουν ότι αυτό δεν αρκεί, ότι το τέλειο σπάνια βρίσκεται στο μενού στη Μέση Ανατολή και ότι είναι ώρα να κάνουμε μια συμφωνία», προσθέτει ο Μπερνς.

«Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι αρκετά σοβαρές και προσφέρουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον, να γίνει αυτό τις επόμενες δύο εβδομάδες», υποστήριξε.

Λευκός Οίκος: Η συμφωνία για ομήρους εξακολουθεί να είναι δυνατή πριν από τις 20 Ιανουαρίου

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είναι πιθανή μια συμφωνία για τους ομήρους πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αποχωρήσει από τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ώστε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χθεσινό αισιόδοξο μήνυμα του Μπάιντεν, ο Κίρμπι αρνήθηκε να το πράξει.

«Αν πιστεύουμε ότι είναι δυνατό; Ναι, πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, αλλά όχι χωρίς να έχουμε πολλή σκληρή δουλειά ακόμα μπροστά μας», τόνισε ο Κίρμπι.

«Πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, αλλά δεν θα είναι δυνατό χωρίς επιπλέον συμβιβασμούς και λίγη σκληρή δουλειά», πρόσθεσε.

Επανέλαβε δε την πεποίθηση των ΗΠΑ ότι «η Χαμάς συνεχίζει να είναι η δύσκολη στο τραπέζι των συζητήσεων», ενώ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Το γιατί ο Μπρετ (αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή στον Λευκό Οίκο) είναι ακόμα εκεί και γιατί δεν έχουμε ακόμη συμφωνία έχει να κάνει με τα εμπόδια που συνεχίζει να δημιουργεί η Χαμάς» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.