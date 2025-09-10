Περίπου 67 εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα από ένα ελλιμενισμένο πλοίο στο λιμάνι Λονγκ Μπιτς της Νότιας Καλιφόρνιας το πρωί της Τρίτης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της χώρας.

Από την πτώση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν επηρεάστηκαν άλλες λιμενικές λειτουργίες.

More than 60 containers fell from a ship while it was berthed at Southern California's Port of Long Beach https://t.co/mESZ9curfa pic.twitter.com/5Z8jpkzTwU — Reuters (@Reuters) September 10, 2025

Συγκεκριμένα, τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από το πλοίο με σημαία Πορτογαλίας "Mississippi", μήκους 255 μέτρων ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Pier G.

Μια μικρότερη φορτηγίδα που συνδεόταν με το πλοίο υπέστη ζημιές από μερικά εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν, σύμφωνα με την Ενωμένη Διοίκηση.

Το "Mississippi" έφτασε στο Λονγκ Μπιτς από το λιμάνι Γιαντιάν της Κίνας, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Οι εργασίες στον τερματικό σταθμό ανεστάλησαν προσωρινά μετά το περιστατικό, καθώς τα πληρώματα εργάζονταν για την ασφάλιση των εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του λιμένα του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν.

Το περιστατικό διερευνάται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.