Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάος σε λιμάνι της Νότιας Καλιφόρνιας: Δεκάδες κοντέινερ έπεσαν από πλοίο στη θάλασσα - Δείτε βίντεο

Τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από το πλοίο με σημαία Πορτογαλίας "Mississippi",  μήκους 255 μέτρων χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί

Κοντεινερ

Περίπου 67 εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα από ένα ελλιμενισμένο πλοίο στο λιμάνι Λονγκ Μπιτς της Νότιας Καλιφόρνιας το πρωί της Τρίτης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της χώρας.

Από την πτώση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν επηρεάστηκαν άλλες λιμενικές λειτουργίες.

Συγκεκριμένα, τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από το πλοίο με σημαία Πορτογαλίας "Mississippi",  μήκους 255 μέτρων ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Pier G.

Μια μικρότερη φορτηγίδα που συνδεόταν με το πλοίο υπέστη ζημιές από μερικά εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν, σύμφωνα με την Ενωμένη Διοίκηση.

Το "Mississippi" έφτασε στο Λονγκ Μπιτς από το λιμάνι Γιαντιάν της Κίνας, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Οι εργασίες στον τερματικό σταθμό ανεστάλησαν προσωρινά μετά το περιστατικό, καθώς τα πληρώματα εργάζονταν για την ασφάλιση των εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του λιμένα του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν.

Το περιστατικό διερευνάται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο κοντέινερ Καλιφόρνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark