Διπλωματική θύελλα έχει ξεσπάσει μετά από μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, η οποία περιείχε έναν βιβλικό χάρτη, με πολλούς στον αραβικό κόσμο να τον αντιμετωπίζουν ως άμεση απειλή για την κυριαρχία των αραβικών χωρών.

Ο συγκεκριμένος χάρτης, που ανέβηκε από τον λογαριασμό του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, αποτυπώνει τα όρια των Βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία εκτείνονταν σύμφωνα με τις βιβλικές αφηγήσεις σε διάφορες περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού.

«Γνωρίζατε ότι το Βασίλειο του Ισραήλ ιδρύθηκε πριν από 3000 χρόνια;» ξεκινάει η ανάρτηση η οποία στη συνέχεια αναφέρεται στις αφηγήσεις των βασιλιάδων Σαούλ, Δαβίδ και Σολομώντα, καθώς και στη διαίρεση του βασιλείου στο βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο Βασίλειο της Ιουδαίας και την αντίστοιχη καταστροφή τους και εξορία από την Ασσυριακή και Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία.

Η ανάρτηση καταλήγει: «Ωστόσο, ο εβραϊκός λαός στη διασπορά συνέχισε να προσβλέπει στην αναβίωση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του και την ανοικοδόμηση του κράτους του, το οποίο ανακηρύχθηκε στο κράτος του Ισραήλ το 1948 ως η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.»

هل تعلم ان مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟



أول ملك حكمها لمدة 40 عاما كان الملك شاؤول (1050--1010) ق. م. ثم تلاه الملك داود الذي حكمها 40 عاما تقريبا (1010-970 ) ق.م. وعقبه الملك سليمان الذي حكم ايضا لمدة 40 عاما في الفترة (970-931) ق.م.



دام حكم الملوك الثلاثة… pic.twitter.com/xK7jjORdOK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2025

Το συγκεκριμένο όμως απόσπασμα δεν το είδαν όλοι ως ένα απλό μάθημα ιστορίας ή πολιτισμού. Ο χάρτης εμφανίστηκε σε καταστήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή, στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Arabiya, το Καταριανό Al Jazeera και άλλα, με τα περισσότερα κανάλια να παραβλέπουν τον εκπαιδευτικό σκοπό του χάρτη και να τον συνδέουν με υποτιθέμενα ισραηλινά σχέδια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Ομογενών της Ιορδανίας καταδίκασε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το υπουργείο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τους χάρτες της περιοχής που δημοσιεύονται από επίσημους ισραηλινούς λογαριασμούς στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι είναι ιστορικοί για το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας».

Ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου, Sufian Qudah, τόνισε την «απόλυτη απόρριψη αυτών των πολιτικών και προκλητικών δηλώσεων από το βασίλειο που στοχεύουν να αρνηθούν το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ιδρύσουν το ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος τους».

Ο Qudah τόνισε επίσης ότι αυτοί οι «ισχυρισμοί και αυταπάτες που υιοθετούνται και προωθούνται από εξτρεμιστές στην ισραηλινή κυβέρνηση… ενθαρρύνουν τη συνέχιση των κύκλων βίας και συγκρούσεων, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων και νόμων».

Κάλεσε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση «να σταματήσει αμέσως αυτές τις προκλητικές ενέργειες και να σταματήσει τις προκλητικές δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίες δεν έχουν θέση παρά μόνο στο μυαλό των εξτρεμιστών και που συμβάλλουν στην πυροδότηση συγκρούσεων και αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια».

Ομοίως, ο Ιορδανός πρόεδρος του κοινοβουλίου Ahmad al-Safadi υποστήριξε ότι οι χάρτες «εκφράζουν μια εγκληματική νοοτροπία και κακόβουλες φιλοδοξίες που δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να γίνουν ανεκτές».

Η Παλαιστινιακή Αρχή με τη σειρά της αντέδρασε απορρίπτοντας αυτό που ονόμασε «υποτιθέμενους χάρτες του ιστορικού Ισραήλ που περιλαμβάνουν αραβικά εδάφη». Σε επίσημη δήλωση, ο εκπρόσωπός της Nabil Abu Rudeineh κατήγγειλε τον «υποτιθέμενο χάρτη με ένα σχόλιο που κατασκευάζει μια ισραηλινή ιστορία που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, σύμφωνα με τους εβραϊκούς ισχυρισμούς». Πρόσθεσε ότι «αυτή η συμπεριφορά συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών ψηφισμάτων νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας ότι «αυτές οι εξτρεμιστικές ισραηλινές πολιτικές είναι που πυροδότησε την περιοχή και οδήγησε στους πολέμους που παρακολουθούμε αυτήν τη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

