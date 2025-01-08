O Τραμπ τζούνιορ «ως τουρίστας» στη Γροιλανδία

του.Μοιάζει να είναι ένα απωθημένο του Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη από την πρώτη του θητεία το 2019 είχε θέσει θέμα απόκτησης της Γροιλανδίας για λόγους ασφάλειας των ΗΠΑ, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως γενναιόδωρος θέλοντας να απαλλάξει τη Δανία, η οποία έχει τα δικαιώματα για το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, από ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.



«Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη αγορά ακινήτων. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Πλήττει πολύ άσχημα τη Δανία, διότι χάνει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη συντήρησή της. Της προκαλεί μεγάλες απώλειες. Στρατηγικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ωραίο και είμαστε ένας μεγάλος σύμμαχος της Δανίας και βοηθάμε τη Δανία και προστατεύουμε τη Δανία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Το έβαλε πάλι στο τραπέζι

Τώρα επανέφερε το ζήτημα μετά την επανεκλογή του, προκαλώντας αντιδράσεις από βουλευτές Ινουίτ που εκπροσωπούν το νησί με την εκτεταμένη αυτονομία στο κοινοβούλιο της Κοπεγχάγης, αλλά και από την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν: «Φυσικά, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρώην κυβερνήτη Κιμ Κίελσεν και, παρεμπιπτόντως, η Γροιλανδία δεν ανήκει στη Δανία, οπότε δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά φυσικά η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικάνοι

Η επίσκεψη του υιού Τραμπ την Τρίτη στο παγωμένο νησί έδωσε αφορμή για πολλά σχόλια και εικασίες. Έφτασε με κάποια ειδική αποστολή στο πλαίσιο του σχεδίου «να ξανακάνει και τη Γροιλανδία μεγάλη;» αναρωτήθηκαν ορισμένοι. Η τοποθέτηση της Άγια Κέμνιτς, βουλεύτριας από τη Γροιλανδία είναι αντιπροσωπευτική του τι πιστεύει η πλειοψηφία των συμπατριωτών της.



«Λοιπόν, όταν ο Τζούνιορ προσγειωθεί στη Γροιλανδία, θα τον καλωσορίσουμε ως τουρίστα. Έχουμε ένα νέο διάδρομο στο Νούουκ (στην πρωτεύουσα) και θέλουμε περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες, οπότε είναι πολύ, πολύ ευπρόσδεκτος. Όταν όμως ο Τραμπ ο πρεσβύτερος λέει ότι θέλει να ξανακάνει τη Γροιλανδία μεγάλη, τότε το θέμα σοβαρεύει. Είναι ο επερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μια από τις μεγάλες δυνάμεις που κυριαρχεί στον δυτικό κόσμο, και φυσικά προσέχουμε στη Γροιλανδία τι λέει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί από εμάς εδώ που δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί πολίτες. Θα ήθελα όμως να δω στενότερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω επίσης ότι η βελτιώνεται η σχέση μας με τη Δανία».

Ως απλός τουρίστας

Ο ίδιος ο Τραμπ τζούνιορ επέλεξε μετά την προσγείωσή να υιοθετήσει πλήρως το ρόλο του εντυπωσιασμένου από το τοπίο τουρίστα.



«Εδώ ως τουρίστας, βλέποντάς το, μοιάζει με ένα απίστευτο μέρος, το συζητούσαμε απο καιρό να έρθουμε για λίγο. Σκόπευα να έρθω την περασμένη άνοιξη για μερικά από τα πράγματα που κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, το τοπίο που αντίκρυσα ήταν απλά εκπληκτικό. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ».



Την ίδια ώρα ο πατέρας Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο ακόμα και στρατιωτικής δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας και της διώρυγας του Παναμά. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι την ορκωμοσία του για τις επόμενες κινήσεις του. Προς το παρόν έστειλε απλώς τους χαιρετισμούς του μέσω του τζούνιορ.

