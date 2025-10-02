Το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι χθες Τετάρτη, 1 Οκτώβρη, ένα πλοίο πλησίασε στα ύδατα της χώρας στη Βαλτική θάλασσα και κοντά στην περιοχή που βρίσκεται αγωγός φυσικού αερίου. Οι πολωνικές λιμανικές αρχές κατάλαβαν ότι το πλοίο ήταν ρωσικό και απαίτησαν την απομάκρυνση του. Ο καπετάνος εισάκουσε και απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με το Reuters, σήμερα το πρωί έγινε το ίδιο και το ρωσικό πλοίο έμεινε στην περιοχή για 20 λεπτά μέχρι να φύγει. Οι πληροφορίες λένε πως πρόκειται για ένα αλιευτικό πλοίο.

