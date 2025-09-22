Προειδοποίηση Βαρσοβίας σε Μόσχα: Αν καταρριφθεί αεροσκάφος, μην κάνετε παράπονα

Αναφερόμενος στο περιστατικό της παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε στον ΟΗΕ πως «αν ήταν ατυχήματα, γιατί δεν τα αναγνώρισαν αμέσως και δεν ζήτησαν συγγνώμη;».

«Στο παρελθόν, έχουμε δώσει στη Ρωσία άφεση σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει καμία συγγνώμη, μόνο ψέματα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι ύποπτες επειδή αποτελούν κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου που η Ρωσία διεξάγει εδώ και χρόνια εναντίον της Δύσης», ενώ αναφέρθηκε και σε «δολοφονίες πολιτικών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποστατών, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπρησμούς, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λιθουανία, ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν εμπρηστικές συσκευές σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πρεσβειών και δραστηριότητες κατασκοπείας».

«Αυτό το συμβούλιο έχει την ευθύνη να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι τέτοιες προκλήσεις δεν θα είναι ανεκτές», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, στράφηκε απευθείας προς τη Ρωσία, λέγοντας: «Στους εκπροσώπους της Ρωσίας, έχω να πω το εξής: γνωρίζουμε ότι δεν σας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο και ότι είστε ανίκανοι να ζήσετε ειρηνικά με τους γείτονές σας. Ο παράλογος εθνικισμός σας περιλαμβάνει μια δίψα για κυριαρχία που δεν θα σταματήσει μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει και ότι η αυτοκρατορία σας δεν θα ξαναχτιστεί. Κάθε επίθεση με drone από τους ήρωες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο Θεός να τους ευλογεί, φέρνει αυτή την ημέρα πιο κοντά».

Ακόμη, σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ρωσία, τόνισε: «Είμαστε ειρηνικές δημοκρατίες που έχουμε αποφύγει να εμπλακούμε ενεργά κατά προσπάθειά σας να ανακαταλάβετε την Ουκρανία. Αλλά δεν θα εκφοβιστούμε. Έχω μόνο ένα αίτημα προς τη ρωσική κυβέρνηση: Αν άλλος πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο μας χωρίς άδεια, σκόπιμα ή κατά λάθος, και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να παραπονεθείτε. Σας έχουμε προειδοποιήσει».

Πηγή: skai.gr

