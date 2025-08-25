Ο πρόεδρος της Πολωνίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβαση; των Ουκρανών σε οικογενειακά επιδόματα και υγειονομική περίθαλψη, αλλά και για να απαγορεύσει την εξύμνηση ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη του 20ού αιώνα, μια απόφαση που δείχνει ότι η χώρα σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες.

Η απόφαση του Πολωνού προέδρου να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδιο που παρατείνει τη στήριξη προς την Ουκρανία με την τρέχουσα μορφή του σημαίνει ότι από την 1η Οκτωβρίου η Βαρσοβία δεν θα μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τη συνδρομή του Starlink για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων.

«Το νομοσχέδιο, στο οποίο άσκησε βέτο ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, παρέτεινε την περίοδο παροχής βοήθειας, δηλαδή τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία, έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους», δήλωσε ο Μαρέκ Γκεοργίτσα. «Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει νομική βάση για τη χρηματοδότηση από την 1η Οκτωβρίου».

Η Πολωνία υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, όμως ορισμένοι Πολωνοί έχουν κουραστεί από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου για τις σφαγές της Βολυνίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν κατά καιρούς έρθει στην επιφάνεια. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες διαμένουν σήμερα στην Πολωνία.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, συντηρητικός εθνικιστής και υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ως προεκλογικό σύνθημα «Πρώτα οι Πολωνοί», ενώ δεσμεύτηκε για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ξένων στην Πολωνία.

«Δεν άλλαξα γνώμη και σκοπεύω να τηρήσω τις δεσμεύσεις μου. Πιστεύω ότι το οικογενειακό επίδομα θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους Ουκρανούς που καταβάλλουν προσπάθεια να εργαστούν στην Πολωνία, το ίδιο ισχύει και για την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σήμερα, οι Ουκρανοί πρόσφυγες δικαιούνται να λαμβάνουν το μηνιαίο οικογενειακό επίδομα των 800 ζλότι (219 δολαρίων) ανά παιδί, εφόσον τα παιδιά τους φοιτούν σε πολωνικά σχολεία. Και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, έχουν προτείνει πρόσφατα περικοπές επιδομάτων.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει νομοσχέδια και να ασκήσει βέτο στη νομοθεσία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, της οποίας ηγείται αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ένανς φιλοευρωπαίος κεντρώος αντίπαλος του Ναβρότσκι, μπορεί με τη σειρά της να μπλοκάρει τις προτάσεις του προέδρου, δημιουργώντας αδιέξοδο.

Ιστορικές εντάσεις

Ο Ναβρότσκι πρότεινε τη Δευτέρα την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ώστε να απαγορευτεί η προώθηση του Στεπάν Μπαντέρα, Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη που κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησε τόσο τους ναζί όσο και τους Σοβιετικούς, καθώς και του αντάρτικου στρατού του.

“Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο πρέπει να αναφέρεται ρητά στον Μπαντέρα και να εξισώνει το σύμβολό του με εκείνα που αντιστοιχούν στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, τον γνωστό ναζισμό, και τον σοβιετικό κομμουνισμό”, δήλωσε ο Ναβρότσκι

Πολλοί Ουκρανοί θεωρούν τον Μπαντέρα και την πολιτοφυλακή του ήρωες για την αντίστασή τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και ως σύμβολα του επίπονου αγώνα του Κιέβου για ανεξαρτησία από τη Μόσχα.

Ωστόσο, στην Πολωνία πολλοί τον θυμούνται ως σύμβολο αντιπολωνικής βίας. Ο Μπαντέρα συνδέεται με τον Ουκρανικό Αντάρτικο Στρατό (UPA), τον οποίο η Βαρσοβία κατηγορεί ότι διέπραξε μαζικές σφαγές Πολωνών αμάχων την περίοδο 1943-44, ιδίως στη Βολυνία. Χιλιάδες Ουκρανοί επίσης σκοτώθηκαν σε πράξεις αντεκδίκησης.

Η δημόσια προώθηση ναζιστικών, φασιστικών ή κομμουνιστικών ιδεών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών βάσει του πολωνικού ποινικού κώδικα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.