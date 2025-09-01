Η ΕΕ ενισχύει την άμυνα κατά των παρεμβολών GPS

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τοποθετήσει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι παρεμβολών στο GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος επίτροπος για την άμυνα και το διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι δηλώσεις του έλαβαν χώρα μετά το περιστατικό που συνέβη την Κυριακή, κατά το οποίο το σύστημα GPS του αεροσκάφους της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρεμβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές υποψιάζονται ότι η παρεμβολή οφείλεται σε ρωσική ενέργεια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΕΕ.

