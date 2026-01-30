Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής βουλευτές, ο διευθυντής της ΚΟ, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α' και Β' Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος

«Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια»

Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε, έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν άδικα τη ζωή τους σε πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α' και Β' Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Σε ανάρτηση του ο κ. Φάμελλος έγραψε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους.

Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο.

Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε.

Όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

