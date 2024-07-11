Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν και να ανεβάσουν στην επιφάνεια 27 ανθρακωρύχους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε μια στοά, στη νότια Πολωνία, λόγω σεισμικής δόνησης.

Η εκπρόσωπος της εταιρείας PGG Αλεξάντρα Βισότσκα-Σιεμπίγκα είπε ότι ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, σε βάθος 1.200 μέτρων κάτω από το ορυχείο Ριντουλτόβι

Εκείνη την ώρα βρίσκονταν στις στοές 68 εργαζόμενοι και οι 41 από αυτούς έχουν ήδη ανασυρθεί. Δεκαπέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κοντινά νοσοκομεία, όμως όλοι τους είναι σε καλή κατάσταση, πρόσθεσε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TVN24.

«Εξακολουθούμε να μην έχουμε επαφή με δύο ανθρακωρύχους», σημείωσε η εκπρόσωπος.

Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνονται ελικόπτερα και ασθενοφόρα στο ανθρακωρυχείο. Νωρίτερα, η Βισότσκα-Σιεμπίγκα είπε ότι περισσότερες από 10 ομάδες διασωστών βρίσκονται επί τόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

