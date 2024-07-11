Η βρετανική αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες αφού δύο βαλίτσες που πιστεύεται ότι περιέχουν ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον, στο Μπρίστολ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για έναν άνδρα που κρατούσε μια βαλίτσα και συμπεριφερόταν ύποπτα στη γέφυρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όμως όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί είχε ήδη φύγει, αφήνοντας πίσω του τη βαλίτσα. Μια δεύτερη βαλίτσα βρέθηκε σε μικρή απόσταση.

UK police find 2 suitcases believed to contain human remains https://t.co/3g0zq6bLex — KVIA ABC-7 News (@KVIAABC7News) July 11, 2024

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ ανέφερε ότι οι δύο βαλίτσες πιστεύεται πως περιέχουν ανθρώπινα λείψανα. «Πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός και αντιλαμβάνομαι πλήρως πόση ανησυχία θα προκαλεί στις κοινότητές μας», είπε η επικεφαλής της αστυνομίας του Μπρίστολ Βικς Χέιγουορντ-Μέλεν. «Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τον άνθρωπο που πήγε τις βαλίτσες στη γέφυρα, να αναγνωρίσουμε τον νεκρό και να ενημερώσουμε τους συγγενείς του», πρόσθεσε.

Οι αρχές πήραν κατάθεση από έναν ταξιτζή που μετέφερε τον άνδρα στη γέφυρα και κατέσχεσαν το όχημά του. Η γέφυρα, πάνω από το φαράγγι Έιβον, συνδέει τις δύο όχθες του ομώνυμου ποταμού. Θα παραμένει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας στην περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα του Μπρίστολ και κατασκευάστηκε το 1864 με βάση ένα σχέδιο του φημισμένου μηχανικού του 19ου αιώνα Ίζαμπαρντ Κίνγκντομ Μπρουνέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

