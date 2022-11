Πολωνία: Αρνήθηκε την είσοδο ρωσικής αντιπροσωπείας στη χώρα - «Προκλητική» η απόφαση καταγγέλλει η Μόσχα Κόσμος 18:20, 19.11.2022 linkedin

«Η απόφαση της Πολωνίας (...) είναι προκλητική και δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ρωσική διπλωματία