Ταξίδι στο Κίεβο και συνάντηση με Ζελένσκι για τον Σούνακ - Ανακοίνωσε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Το πρώτο ταξίδι του στο εμπόλεμο Κίεβο πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, ο οποίος το πρωί είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σε ανάρτηση στο Telegram, στην οποία μοιράστηκε σύντομο βίντεο από την άφιξη του Ρίσι Σούνακ, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε: «Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρότατοι σύμμαχοι. Κατά τη σημερινή συνάντηση συζητήσαμε τα πιο σημαντικά θέματα τόσο για τις χώρες μας όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί και θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom 🇺🇦🇬🇧 https://t.co/9oFfswxp3K