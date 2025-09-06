Λογαριασμός
Συναγερμός στην Πολωνία: Aντικείμενο άγνωστης προέλευσης έπεσε σε χωριό στα ανατολικά

Η Πολωνία είναι σε ύψιστη επιφυλακή για αντικείμενα που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της, αφού ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε κατά λάθος ένα χωριό το 2022

Πολωνία

Ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, που πιθανότατα ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπεσε κοντά στο χωριό Μαϊντάν-Ζίλετς της ανατολικής Πολωνίας, μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM.

Η Πολωνία είναι σε ύψιστη επιφυλακή για αντικείμενα που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της, αφού ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε κατά λάθος ένα χωριό το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

